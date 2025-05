On attendait avec impatience le début du match entre les Nuggets et le Thunder dimanche soir. On a vite été refroidis. Durant les douze premières minutes du Game 4, Denver et Oklahoma City nous ont offert une bouillie de basketball, à base de grosses briquasses : 25 points marqués seulement, “record” NBA égalé !

Ceux qui étaient devant le premier quart-temps du Game 4 entre Denver et OKC ont vécu un moment d’histoire.

Les deux équipes ont en effet égalé le plus petit total de points marqués au terme d’un premier quart en Playoffs NBA : 17 points pour le Thunder, seulement 8 pour les Nuggets, et donc 25 au total. Entre air-balls, choix désastreux et pertes de balle, on avait l’impression d’être devant un match de Départemental 3.

Les principaux chiffres de ce quart-temps immonde :

25 points marqués (en cumulé)

8/44 au tir (en cumulé)

1/25 à 3-points (en cumulé)

9 pertes de balle (en cumulé)

Comment expliquer un tel désastre offensif ?

Clairement, les deux équipes ont très vite montré de gros signes de fatigue. On rappelle que le Thunder et les Nuggets ont joué vendredi soir un match hyper intense qui s’est terminé en prolongation, avant ce Game 4 joué en début d’après-midi (13h30) à Denver. Niveau récupération c’est pas top. Et en parlant de Denver, on rappelle que c’est une ville située à 1 609 mètres d’altitude (“Mile High City”), ce qui n’arrange pas les choses.

On pourrait ajouter que les défenses ont fait leur boulot dans ce premier quart-temps lunaire, mais n’importe quelle défense – même celle des Wizards – aurait semblé efficace face à tant de maladresse offensive…

« C’est ce qu’il y a de plus proche d’un back to back en Playoffs. Les corps sont fatigués après le match de vendredi, mais ça va se lancer. »

Chet Holmgren à l’instant à la TV.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 11, 2025

