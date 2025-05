Nuggets – Thunder (113-104 a.p.) : au bout d’un match SUBLIME, Denver mène 2-1 !

Une rencontre FOLLE ! Nuggets et Thunder continuaient cette nuit à Denver une série engagée, pleine de basket. Au bout de 48 minutes ponctuées par cinq minutes de prolongation, les Nuggs l’emportent face à une équipe d’OKC portée par Jalen Williams, et marquée par un Shai Gilgeous-Alexander en grande difficulté.

Les stats valent le détour !

Une première mi-temps assez équilibrée, avec des forces qui s’équilibrent. D’un côté, Jalen Williams et Chet Holmgren font le boulot pendant que Shai Gilgeous-Alexander prolonge sa sieste. De l’autre, un Michael Porter Jr incandescent de loin tandis que Nikola Jokic peine a vraiment rentrer dans sa soirée, particulièrement bien ciblé par la défense du Thunder. Un traitement également réservé à Aaron Gordon.

Les Nuggets profitent de leur salle et d’une belle adresse extérieure, le Thunder se repose sur sa défense pour fermer l’accès au cercle. OKC possède une marge importante dans le tir de loin, qui pêche beaucoup en première partie de rencontre. On attend également un bien meilleur Nikola Jokic, trop peu impactant dans le jeu durant les 24 premières minutes.

8 points

2/9 au tir

0/4 à trois points

5 ballons perdus

Holmgren qui le bully plusieurs fois

C’est rare de le tweeter donc faut le dire : une première mi-temps complètement loupée par Nikola Jokic.

On en ferait un best of que ça choquerait beaucoup de monde (et y’a que -5 !).

Ce qui était considéré jusqu’ici comme une première mi-temps plaisante va accoucher d’une deuxième partie de match absolument phénoménale. Les deux équipes continuent de se rendre les coups sans concéder le moindre écart flagrant en termes de score, notamment car Jamal Murray et Jalen Williams assurent un délicieux spectacle au tir. Deux blaz’ qui commencent par J et qui assument en Playoffs, c’est pas encore arrivé à l’Est ça dis donc… mais on s’égare.

Alex Caruso vient aussi mettre son grain de sel derrière l’arc, ça enchaîne et même Russell Westbrook y va de sa flèche longue portée. Tout ça pour arriver dans le money time avec deux équipes toujours au coude à coude.

L’heure de vérité. Sortis pour souffler en fin de 3e quart-temps, Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander rentrent de nouveau en jeu, c’est l’heure du combat des Chefs. Pourtant, le véritable patron du Thunder, c’est bien Jalen Williams, au dessus du reste, qui domine. Le Joker enchaîne les étrons à 3-points, Shai le suit sans trembler dans les mauvais choix qui pénalisent son équipe.

Le SILENCIEUX ! pic.twitter.com/Sfyvi0H7gS

Du reste, c’est une pure bataille de tranchées, les possessions s’enchaînent sans que le score n’évolue. Le temps s’égraine, passe sous la minute, OKC mène de 3 points avant un tir ÉNORME d’Aaron Gordon qui ramène son équipe à égalité à 20 secondes du terme ! On a le match qu’on voulait avoir !

Le shoot IMMENSE (!!!) d’Aaron Gordon pic.twitter.com/78aNNPKmFp

Une balle de victoire gâchée par Shai, puis un tir du parking manqué par Nikola Jokic, allégorie de leurs matchs respectifs. On file en prolongation !

Et une prolongation… à sens unique. Les Nuggets ont renvoyé plein gaz dès le retour sur le parquet, le Thunder est KO debout ! Et comme un symbole, ce sont Jokic et Gordon qui vont inscrire les points décisifs, qui scelleront l’issue du match. Quelle partie, quel match, quelle rencontre, quelle soirée, quels Playoffs !

Jamal Murray, immense dans le clutch.

Aaron Gordon, génial comme sur tous ces Playoffs et le shoot de l’overtime.

Christian Braun, rideau imparable devant SGA ce soir.

Les points précieux de Watson.

L’énorme shooting (enfin !) de MPJ.

Il fallait tout ça pour palier l’anti…

Les Nuggets mènent 2-1 après une bataille de tous les instants, quatre joueurs de Denver terminent à plus de 20 points au buzzer final. Superbe victoire, gagnée au mental après un duel rugueux et particulièrement engagé. Symbole de cette phrase ? Un Jamal Murray juste EXTÉNUÉ en interview d’après-match, marqué par ses 48 minutes de jeu.

Captain Murray.

Le meilleur Canadien de ce match. pic.twitter.com/d5AMD3eGGV

Rendez-vous dimanche soir à 21h30 pour la suite de cette série stratosphérique !