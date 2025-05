Nikola Jokic dans le dur, le collectif des Nuggets a step up au Game 3

Au bout de la prolongation, les Nuggets se sont arrachés pour battre le Thunder lors du Game 3. Si Nikola Jokic a connu un jour sans, c’est tout le collectif de Denver qui a step up pour faire la différence.

Très souvent cette saison, Denver a été porté par un Nikola Jokic en état de grâce, trop dominant, trop fort pour la concurrence. Mais s’il y a une chose qui était souvent répété, c’était la dépendance des Nuggets à leur triple MVP. En bref, quand le Joker est là tout va bien.

Mais cette nuit, les hommes des Rocheuses ont su apporter la contre-preuve à cette idée. Nikola Jokic a en effet sorti un match très en dessous de ses standards.. Bien pris par les twin towers d’OKC (Hartenstein et Holmgren), régulièrement doublé, le Serbe a eu toutes les peines du monde à se montrer efficace offensivement. 8/25 au tir dont 0/10 à 3-points, mais aussi 8 ballons perdus, pas vraiment les stats habituelles d’un joueur comme Jokic qui a fini la soirée avec 20 points, 16 rebonds et 6 passes.

Non, le Joker n’est pas le héros du match, c’est même probablement sa pire performance depuis (très) longtemps. Mais malgré cela, Denver a pu s’en sortir grâce à son collectif. Jamal Murray a été très bon avec 27 points et 8 passes, dont plusieurs actions capitales en fin de match. Aaron Gordon est dans la lignée de ses perfs récentes, tout simplement excellent. Il a inscrit le 3-points de l’égalisation avant la prolongation et c’est encore lui qui lâche le dagger final en overtime. On n’oublie pas Michael Porter Jr., létal au shoot malgré une épaule toujours douloureuse ou l’apport important de Christian Braun, notamment en défense face à Shai Gilgeous-Alexander.

C’est une victoire capitale pour les Nuggets, qui peuvent faire un grand pas vers la qualification dès le prochain match, toujours sur leur terrain. On n’imagine pas une seconde Nikola Jokic se vautrer autant une deuxième fois mais avec de pareils lieutenants autour de lui, le Serbe sait qu’il est bien secondé.

Jamal Murray, immense dans le clutch.

Aaron Gordon, génial comme sur tous ces Playoffs et le shoot de l’overtime.

Christian Braun, rideau imparable devant SGA ce soir.

Les points précieux de Watson.

L’énorme shooting (enfin !) de MPJ.

Il fallait tout ça pour palier l’anti…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2025