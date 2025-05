Malgré la défaite, une nouvelle performance XXL d’Alex Caruso

Exceptionnel depuis le début des Playoffs à travers son activité de tous les instants et sa défense élite, Alex Caruso est passé à un shoot d’Aaron Gordon d’être l’homme du match opposant Oklahoma City à Denver cette nuit.

Ce qu’on retiendra avant tout du Game 1 entre le Thunder et les Nuggets, c’est le game-winner d’Aaron Gordon, l’énorme performance de Nikola Jokic, et la fin de match mal gérée par Oklahoma City. Mais n’oublions surtout pas la performance du divin chauve Alex Caruso.

Alex Caruso aura tout donné !

🔹20 points (7/12 au tir)

🔹6 passes

🔹5 interceptions

🔹 2 contres

🔹+13 de +/- (dans une defaite 😅)

Le tout en 26 minutes. Le divin chauve est génial. 🙌 pic.twitter.com/UihcafVjKJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 6, 2025

On peut pointer du doigt beaucoup de choses pour expliquer la défaite du Thunder, et l’histoire dira que c’est Alex Caruso qui a exécuté le mauvais plan de Mark Daigneault en faisant faute à deux reprises à +3 pour OKC. Mais difficile de reprocher quoi que ce soit à celui qui continue de faire d’énormes différences pour son équipe d’OKC.

La superbe activité de Caruso, sa défense, sa capacité à foutre le bordel dans l’attaque adverse tout en jouant les connecteurs pour les siens ont longtemps aidé le Thunder à faire la course en tête. Cerise sur le gâteau : le divin chauve a planté 20 points en 26 minutes en sortie de banc, avec cinq tirs primés dans le lot. C’est tout simplement son meilleur match au scoring sous les couleurs du Thunder et un record personnel en Playoffs.

Alex Caruso est ainsi devenu seulement le sixième joueur de l’histoire de la NBA à terminer un match de Playoffs avec 20 points, 5 passes, 5 interceptions et 5 tirs à 3-points, et le premier si on ajoute ses 2 contres.

The (almost) Alex Caruso Game:

20 PTS

6 AST

5 STL

2 BLK

78% TS

+13 in a 2 point loss. pic.twitter.com/8OmqTP1qqG

— Pitless (@pitlessball) May 6, 2025

Tout cela ne masquera pas la déception d’Alex Caruso après la défaite du Thunder, mais il méritait bien un petit hommage maison.