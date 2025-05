Faire faute à +3, la tactique qui a coûté très cher au Thunder

Alors qu’ils avaient le Game 1 en main, le Thunder a fini par s’incliner contre les Nuggets sur un game-winner d’Aaron Gordon. Et aujourd’hui, tous les regards se tournent vers le coach d’Oklahoma City Mark Daigneault, qui a choisi de faire faute alors qu’OKC menait de trois points dans la dernière minute.

C’est une tactique bien connue de l’univers NBA : vous avez trois points d’avance à quelques secondes de la fin, vous faites volontairement faute pour mettre un joueur de l’équipe adverse sur la ligne des lancers-francs, et ainsi éviter le risque d’une tentative à 3-points pouvant être synonyme d’égalisation.

C’est une tactique qui a fait ses preuves, mais qui peut aussi se retourner contre vous lorsque vous la poussez à l’extrême. C’est ce que vient de vivre le Thunder de Mark Daigneault.

Up 3 with 11 seconds left, Jokic not in the game and Nuggets have to go the length of the court. Why not trust your defense here?

Feels like Mark Daigneault really outsmarted himself pic.twitter.com/fJE9EpKDLR

— Lance Teng (@LanceTeng) May 6, 2025

Petit récap des derniers instants du match OKC – Denver :

OKC mène 117-114 après deux lancers-francs réussis de Shai Gilgeous-Alexander ;

Après un temps-mort des Nuggets, Alex Caruso fait une faute volontaire sur Nikola Jokic ;

Jokic marque ses deux lancers, 117-116 pour le Thunder ;

Temps-mort Oklahoma City ;

SGA marque un dunk qui remet le Thunder à +3 ;

Alex Caruso fait une faute volontaire sur Aaron Gordon, ce qui permet à Jokic de revenir en jeu (il était sorti lors du temps-mort précédent) ;

Gordon met ses deux lancers, 119-118 pour OKC ;

Temps-mort Thunder ;

Chet Holmgren est envoyé sur la ligne par Russell Westbrook, il rate ses deux lancers ;

Game-winner d’Aaron Gordon, 121-119 pour Denver.

En faisant faute très tôt (plus de dix secondes à jouer), le Thunder a certes évité un tir à 3-points adverse mais a surtout donné des points gratos aux Nuggets, tout en mettant la pression sur ses propres joueurs pour mettre les lancers-francs décisifs. Il n’a fallu qu’un craquage de Chet Holmgen pour ouvrir la porte à un game-winner adverse.

Alors que les Nuggets ne possédaient plus de temps-mort dans les dix dernières secondes, et que le temps jouait donc contre eux, ils ont profité de la stratégie (et donc de la maladresse) du Thunder pour gratter leur retard et finalement passer devant.

Forcément, après le match, il y a eu pas mal de questions pour le coach d’OKC Mark Daigneault.

Mark Daigneault :

“Je pense que nous avons plutôt bien exécuté nos fautes, mais ça n’a pas été dans notre sens ce soir, mais ça a déjà bien fonctionné par le passé. Je ne pense pas que ce soit la raison de notre défaite.” 👀

pic.twitter.com/V4vuLTfgoo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 6, 2025

Daigneault a pris l’entière responsabilité de cet échec, disant que les joueurs n’ont fait qu’exécuter ce qu’il a dit. Il a avoué que son équipe a probablement fait faute trop tôt (sous sa demande) et que c’est une leçon à retenir pour la suite.

Une suite qui démarre dans deux jours avec un Game 2 à OKC, que le Thunder devra absolument remporter pour ne pas se retrouver dans une situation très inconfortable.