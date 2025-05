On connait l’importance du Madison Square Garden dans le scénario d’un match de basket, mais depuis le début de ces Playoffs… c’est l’extérieur que les Knicks font la différence. Moins de pression hors de leurs bases ?

C’est un fait assez rare pour être signalé, même si en NBA la notion de domicile et extérieur n’est pas systématiquement un baromètre. Depuis le début de la postseason les Knicks de New York sont à 1-2 à la maison et à… 4-0 à l’extérieur.

Trois matchs à Detroit, trois victoires, dont deux très accrochées. Un match à Boston cette nuit, avec la conclusion que vous connaissez. Jalen Brunson et ses potos seraient-ils plus à l’aise lorsque Spike Lee ne vocifère pas à moins de deux mètres d’eux ? Possible, toujours est-il que cette nuit, à Boston, les Knicks ont confirmé leur statut d’épouvantail hors de leurs bases. L’éternel Pat Ewing était tout de même planqué quelque part dans le TD Garden pour voir ça de près, mais une fois de plus les hommes de Tom Thibodeau sont reparties des terres ennemies en emportant avec eux la feuille de marque.

Très concrètement, cela signifie que dès à présent New York a récupéré l’avantage du terrain sur les Celtics, mais un avantage du terrain qu’il faudra – pourquoi pas – amplifier mercredi soir, mais, surtout, confirmer dès ce week-end au Madison Square Garden , là où – semble-t-il – ces messieurs sont moins à l’aise.

Le parquet légendaire bostonien n’a en tout cas eu aucun effet de stress pour les Knicks, qui enchainent donc une quatrième victoire de rang loin de New York. Loin de New York mais… pas tant que ça, car tout bien réfléchi, si les Knicks s’en sortent si bien ailleurs, ne serait-ce pas car, peu importe l’endroit, les fans new-yorkais sont partout ?