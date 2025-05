Wow, mais c’était quoi encore cette nuit ?!? Deux matchs de dingue, deux dénouements de folie, et nous… on va pas tenir si c’est tous les soirs comme ça ! On vous file le résumé de tout ça et n’oubliez jamais : les Playoffs c’est la VIE.

Les résultats de la nuit

Celtics (0) – Knicks (1) : 105-108 (les stats)

: 105-108 (les stats) Thunder (0) – Nuggets (1) : 119-121 (les stats)

Ce qu’il faut retenir

Le highlight de la nuit

LE GAME-WINNER D’AARON GORDON ! 😱😱😱pic.twitter.com/DTwDgkj1TV https://t.co/cArufeXqzL

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 6, 2025

La nuit des Français

Pas de Pacôme Dadiet (Knicks) ni d’Ousmane Dieng (Thunder) sur les parquets cette nuit, mais les deux mènent 1-0 dans ces demi-finales de Conf, en attendant Rudy Gobert ce soir.

Le bracket des Playoffs

Le programme NBA de ce soir