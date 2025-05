Après avoir remporté 68 matchs en saison régulière et sweepé Memphis au premier tour des Playoffs, le Thunder voyageait sur un long fleuve tranquille… jusqu’à cette nuit. La bande de Shai Gilgeous-Alexander a perdu son Game 1 face à Denver, et affronte ainsi son premier gros test de la saison.

Perdre un match de Playoffs sur un game-winner, c’est toujours difficile à avaler. Surtout à domicile. Surtout après une fin de match terriblement mal gérée, et un avantage de 13 points qui s’est envolé.

Ça y est, l’adversité vient de foudroyer le Thunder, qui n’avait pas perdu depuis le… 6 avril dernier. Oklahoma City n’a désormais plus l’avantage du terrain et est mené 1-0 contre une équipe expérimentée qui a remporté le titre NBA en 2023.

L’heure est donc à la réaction.

“C’est une bonne chose, ça va être fun” a déclaré Shai Gilgeous-Alexander après le match. “Nous allons voir de quoi nous sommes vraiment faits. On ne pouvait pas s’attendre à ce que ce soit un voyage tranquille, aucun voyage n’est tranquille dans la vie. On le sait. Aujourd’hui, on a eu un accident de parcours, qui était inattendu. Personne ne s’attend à perdre, surtout de cette manière. Mais c’est la vie. Le plus important, c’est comment vous répondez après avoir chuté. Et c’est ce qu’on doit faire au prochain match.”

Pas besoin d’être un génie pour comprendre qu’être mené 0-2 après deux matchs à la maison vous met dans une situation presque impossible. Contre Nikola Jokic et les Nuggets, Oklahoma City ne peut tout simplement pas se permettre de perdre le prochain match.

Alors que l’inexpérience du Thunder au plus haut niveau est souvent le premier élément qui est mentionné par les sceptiques d’OKC, le jeune groupe guidé par Shai Gilgeous-Alexander a l’occasion de montrer qu’il a appris les leçons de la saison dernière (élimination en demi-finale de conférence) et qu’il a tout ce qu’il faut pour surpasser l’adversité qu’on rencontre inévitablement en Playoffs. Ou alors, le Thunder montrera qu’il n’est pas encore prêt pour aller au bout malgré la saison historique qu’il a réalisé.

On aura un début de réponse lors du Game 2 dans deux jours, qui fera office de gros test pour les hommes de Mark Daigneault.

