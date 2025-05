Josh Hart rend hommage à Mikal Bridges : “C’est un winner”

Il n’a inscrit que 8 points cette nuit à 3/13 au tir, mais Mikal Bridges a été l’un des grands acteurs de la victoire des Knicks à Boston. Une belle manière de rappeler pourquoi il a été recruté par New York, et une belle occasion pour Josh Hart de rendre hommage à son pote.

Le score est de 108-105 pour New York, avec trois petites secondes à jouer. La balle est dans les mains de Derrick White le long de la ligne de touche, qui trouve Jaylen Brown à l’opposé du terrain. Alors que ce dernier tente de trouver une position de tir pour égaliser, Mikal Bridges le suit comme son ombre avant de carrément lui arracher le ballon des mains.

Game over, Bridges et les Knicks peuvent exulter.

Cette action ponctue une grande performance défensive de Mikal Bridges, auteur de 3 interceptions et 2 contres en 51 minutes (!!) passées sur le parquet du TD Garden.

Si Jayson Tatum et Jaylen Brown ont terminé avec un horrible 14/43 au tir dont 5/25 à 3-points, c’est notamment à cause des barbelés qu’a posé Mikal en compagnie d’OG Anunoby ou encore Josh Hart. Tatum et les Celtics ont comme d’habitude cherché leurs match-ups favorables (Karl-Anthony Towns, Jalen Brunson), mais Bridges et ses copains ont réussi à très bien les compenser.

L’activité exceptionnelle de Mikal a aidé à faire basculer le match en faveur des Knicks.

“Mikal Bridges est un winner” a notamment déclaré Josh Hart en conférence de presse. “Il a beaucoup été critiqué (cette saison) mais il ne se laisse jamais affecter par cela. Je ne sais plus combien de matchs il nous a fait gagner, juste avec sa défense. Il y a eu le contre face à Brooklyn, celui contre Chicago, il a eu deux gros matchs dans la série contre Detroit. Il est hyper important pour cette équipe.”

En plus de l’interception décisive dans les dernières secondes, Bridges a sorti d’autres actions cruciales lors de la prolongation :

Un contre sur Jrue Holiday à la fin de l’horloge des 24 secondes ;

Une interception sur Jaylen Brown tout en sauvant la balle d’une sortie en touche (dunk d’OG Anunoby juste derrière) ;

Un 3-points dans le corner pour faire passer les Knicks de +3 à +6 ;

L’interception pour mettre le couvercle.

Recruté contre cinq choix de premier tour de draft l’été dernier, Mikal Bridges a peiné à répondre aux attentes au cours de la saison régulière, lui qui a réalisé une campagne correcte à défaut d’être exceptionnelle. De quoi nourrir les critiques à New York.

Mais au meilleur moment, il a répondu présent cette nuit, permettant aux Knicks de prendre un avantage de 1-0 face aux Celtics.

