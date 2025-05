Aaron Gordon, l’homme providentiel des Nuggets en Playoffs

Les Nuggets ont remporté ce Game 1, à l’extérieur contre Oklahoma City pour récupérer l’avantage du terrain (119-121). Un exploit collectif acquis sur une prouesse individuelle : Aaron Gordon a inscrit son deuxième game-winner dans ces Playoffs 2025. Denver semble avoir trouvé son super-héros.

Il avait déjà fait le coup face aux Clippers sur une claquette à la dernière picoseconde, mais Aaron Gordon a remis le couvert cette nuit face au Thunder.

Auteur d’un gros match dans l’ensemble (22 points, 14 rebonds), l’ailier-fort a envoyé un énorme tir à 3-points en contre-attaque pour passer devant, avec 2,8 secondes restantes sur l’horloge. Ficelle, comeback de neuf points en trois minutes complété, et Denver repart avec la victoire 121 à 119.

AARON GORDON DOES IT AGAIN 👏👏

April 26th: Game-winning dunk as time expired

May 5th: Game-winning 3 with 2.8 seconds left

— NBA (@NBA) May 6, 2025



Au-delà des tirs victorieux, Gordon s’est également imposé comme une pièce majeure du succès des Nuggets. Sur ces Playoffs, il totalise en moyenne 19,3 points à presque 51% au tir (et 33,3% derrière l’arc), 6,8 rebonds et 2 passes décisives, sans oublier sa bonne défense sur les ailiers adverses.

Quand on voit le joueur qu’il est devenu, on peine à reconnaître celui qu’il était au Magic d’Orlando. Époque à laquelle on le destinait uniquement à mettre des gros tomars (ce qu’il fait encore comme peut en témoigner Chet Holmgren).

shout out to Aaron Gordon…

Was a career 32.3% 3-point shooter and 68.3% free throw shooter before this season

Went 43.6% from 3 and 81% from free throw line this season.

And before the game-winning 3, he hit the free throws that Chet Holmgren didn't.

Year 11 kept working!

— Law Murray 🤔 (@LawMurrayTheNU) May 6, 2025

Ses performances ont également été saluées par son coach David Adelman, cette nuit en conférence de presse :

“Aaron est encore une fois un héros, mais je vois aussi 14 rebonds, je vois 22 points, je vois des responsabilités balle en main, du leadership. Il est un Denver Nugget, il est l’âme de notre équipe. C’est cool de le voir dans ces deux moments que personne n’oubliera.”

"[Aaron Gordon] IS a Denver Nugget, he is the soul of our team."

— NBA (@NBA) May 6, 2025

Un game-winner dans une série qui va en 7, puis un autre contre le premier de conférence, autant dire qu’il fait la diff’ ! Attention pour OKC que ça ne se prolonge pas trop parce que sinon, ça pourrait résulter en une grosse désillusion.

Pour Aaron Gordon, on a hâte de voir la suite de ses Playoffs. Aussi impactant voire plus encore que l’année du titre, est-ce que ça suffira pour emmener Denver au bout une nouvelle fois ?