Russell Westbrook ovationné pour son retour à Oklahoma City

Légende du Thunder, Russell Westbrook affronte pour la première fois son ancienne équipe d’Oklahoma City en Playoffs. L’occasion pour le public d’OKC de montrer tout son amour pour Brodie.

L’ancien MVP du Thunder est désormais un adversaire d’Oklahoma City sur la grande scène des Playoffs, mais ça n’a pas n’empêché les fans d’OKC d’ovationner Russell Westbrook quand il est entré sur le terrain cette nuit, lors du Game 1 de la série.

Russell Westbrook receives a standing ovation in OKC 🔥

(🎥 @RyanGreeneDNVR )

pic.twitter.com/AK4CKQnUrr

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 6, 2025

A lot of love from OKC to Russell Westbrook as he entered Game 1 ❤️

(via @ramonashelburne)pic.twitter.com/FPApH3ZPXg

— Dime (@DimeUPROXX) May 6, 2025

“J’ai toujours beaucoup d’amour pour tout le monde ici” a déclaré Westbrook après le match, un amour qui est donc mutuel même six ans après le départ de Russ vers Houston. Cela prouve une fois de plus l’impact laissé par celui qui a été MVP en 2017, et l’un des grands visages de la franchise (si ce n’est LE) pendant une bonne décennie.

En plus de cet amour, l’esprit de compétition est aussi ce qui rassemble le Thunder et Brodie aujourd’hui. Lors du Game 1, c’est Russ qui a eu le dernier mot : 18 points à 7/13 au tir en sortie de banc, la passe décisive pour le game-winner d’Aaron Gordon, et surtout la victoire au bout. Une performance dans la lignée de sa belle série du premier tour face aux Clippers, également son ancienne équipe.

Va-t-il désormais jouer un mauvais tour au Thunder ?

Russell Westbrook tonight:

18 points

54% FG

+4

Game-winning assist

(Via @realapp_ ) pic.twitter.com/Oga8JYyW0w

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 6, 2025

Source déclaration : conférence de presse d’après-match