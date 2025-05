Rudy Gobert va retrouver Draymond Green en demi-finale de Conférence Ouest. L’occasion de faire un petit point sur les tacles par derrière que les deux se sont envoyés ces dernières années. Préparez les cartons rouges !

C’est en 2019 que l’histoire commence véritablement, à l’aube du All-Star Game de Charlotte.

En lice pour être sélectionné, Rudy Gobert échoue malheureusement aux portes du match des étoiles. Très déçu, le pivot français laissera échapper quelques larmes en conférence de presse, dont se délectera Draymond Green (pas sélectionné non plus) qui n’avait pas trop apprécié le fait que Gobert remporte son premier DPOY (Défenseur de l’Année) en 2018.

Le début d’une grande histoire “d’amour”.

“Je suppose que je devrais pleurer aussi… pas de Charlotte ? “

In case ppl are wondering what just happened… pic.twitter.com/lJutxkFQYi

— Let’s Go Warriors 🫶💙💛 (@LetsGoWarriors) February 1, 2019

Avançons un peu jusqu’en 2022 maintenant. Les Warriors viennent d’être champions, l’effectif reste grosso modo le même pour la saison à venir, qu’est-ce qui pourrait mal se passer dans la Baie ?

Draymond Green a été très inventif, puisqu’il a tout simplement décoché un IMMENSE crochet du droit à son coéquipier Jordan Poole après une embrouille à l’entraînement. Rudy tweetera ensuite “l’insécurité est toujours criante”, mais si seulement ça s’arrêtait là.

Quelques mois plus tard, Rudy Gobert va lui aussi envoyer une droite à un coéquipier durant un temps-mort. Bien plus léger, certes, mais assez pour que Draymond Green reprenne les mots de son rival.

Insecurity is always loud…

— Draymond Green (@Money23Green) April 9, 2023

Et c’est là qu’arrive le chapitre le plus connu de cette rivalité, le 15 novembre 2023.

Les Warriors affrontent les Wolves, 0-0 après 1min30 de jeu, Klay Thompson commence à s’accrocher avec Jaden McDaniels, Rudy vient pour les séparer, mais John Cena Draymond Green surgit par derrière pour… l’étrangler pendant plusieurs secondes. Jusque-là, les embrouilles restaient verbales mais on atteint un autre stade désormais. Draymond Green sera suspendu cinq matchs pour ce geste absolument débile et dangereux, pendant que le Frenchie se contentera de cette déclaration plutôt classe au vu de ce qu’il s’est passé.

“Il a un comportement de clown, et je suis fier d’avoir été le plus adulte des deux dans cette situation. Il ne mérite pas que je mette la main sur lui.”

Draymond Green put Rudy Gobert in a chokehold and dragged him during tonight’s game 🏀👀 pic.twitter.com/JY9U1Htb0z

— Daily Loud (@DailyLoud) November 15, 2023

Dernier arrêt de notre périple cette saison, encore lors d’une confrontation entre Wolves et Warriors.

C’est beaucoup moins violent cette fois, même plutôt insolite. Il reste 40 secondes à jouer quand Draymond reçoit le ballon dans les mains, +6 pour les Warriors. Il voit que Rudy Gobert est en face de lui… et décide tout simplement de se transformer en Prime LeBron 2018. Tween-Tween, drive main droite, gros tomar, célébration “night night”. Le dagger était planté, c’est fou ce que la haine peut pousser un homme à faire.

Draymond drops the night night on the Wolves courtesy of a Steph inverted PnR. NAW’s hesitance to switch off of Steph clears the lane for Draymond while Steph sets an absolute wall of a screen on Rudy.

Huge, huge win for the Dubs. pic.twitter.com/fafA72JVuh

— Joe Viray (@JoeVirayNBA) December 9, 2024

On vous épargne les innombrables diatribes entre les deux, que ça soit par conférence de presse ou par plateau TV interposé. Finalement, les deux sont un peu la matérialisation de l’expression “je t’haine”, mais attention à ce que la passion ne l’emporte pas sur la raison pendant cette série de Playoffs à venir.