En sortie de défaite face aux Knicks dans ce Game 1 du second tour (105-108), Jayson Tatum nous a sorti une déclaration assez lunaire. Étant donné leur niveau de physique et de contact, les Playoffs devraient se jouer… sans arbitres selon JT.

“Nous sommes exactement là où nous voulons être”, “être mené 1-0 c’est excitant”, “la défense gagne des titres“ (répété 783 fois)… Qu’est-ce qu’on aime ces quotes qui semblent venir d’un autre espace temps, tellement elles peinent à faire sens chez le commun des mortels.

À ce petit jeu-là, Jayson Tatum nous en a sorti une belle cette nuit en conférence de presse :

“Ce sont les Playoffs. Nous devrions probablement jouer sans les arbitres. C’est physique à ce point-là.”

Alors lu comme ça, en effet on pourrait supposer que JT a fait copain copain avec Snoop Dogg et ses hobbies, mais essayons de remettre un peu de contexte pour comprendre d’où vient cette réflexion.

Cette nuit, les Celtics ont ARTILLÉ à 3 points. Plus de 60 tirs derrière l’arc, ce qui est en général une stratégie payante pour les C’s, mais pas cette fois. À +20 au milieu du troisième quart, Boston a vu les Knicks remonter petit à petit, tout en continuant à s’entêter dans leur stratégie du tout pour le tir longue distance. Jayson Tatum n’était pas en reste : 4 sur 15 pour lui depuis le parking.

Résultat, à force de foncer sans relever la tête, les hommes de Joe Mazzulla ont fini par tout perdre. New York fait le comeback et remporte le match, pendant que les Celtics établissent un record de… 45 tirs à 3-points manqués sur un seul match (25% de réussite).

La question suivante a donc été posée à Tatum : existe-t-il une connexion entre ce bourrinage derrière l’arc et une potentielle frustration de ne pas recevoir assez de coups de sifflets en Playoffs sur des pénétrations ? Ce à quoi l’ailier de 27 ans a répondu par la négative, avant de nous envoyer cette quote déjà légendaire : “Nous devrions probablement jouer sans les arbitres.”

Même avec le contexte, franchement, c’est compliqué de trouver ne serait-ce qu’un peu de sens à cette déclaration. Les Playoffs sont bien rugueux, bien physiques cette année, les arbitres laissant beaucoup plus de place au contact qu’en saison régulière. Mais ils gardent évidemment un rôle crucial pour s’assurer que ce surplus de contact reste dans les frontières du basket.

Imaginez si on retirait complètement les arbitres de l’équation, Draymond Green serait certainement l’homme le plus recherché au monde…