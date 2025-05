Lakers et Clippers : c’est quoi la suite ? Apéro TrashTalk

Si certaines équipes se battent actuellement en Playoffs, d’autres sont déjà en partance pour Cancun. Parmi elles : les Lakers et les Clippers. Il fallait bien qu’on parle de leur élimination dès le premier tour des Playoffs.

Éliminés au 1er tour des Playoffs alors qu’ils se voyaient certainement aller plus loin, les Lakers et Clippers sont désormais en vacances. Entre déception et frustration, de grandes questions sont déjà à leurs portes. Quel pivot recruter chez les Lakers cet été ? Le groupe Clippers doit-il rester intact ? Et que faut-il faire pour éviter une nouvelle double-désillusion à Los Angeles ? C’est l’heure de l’Apéro !