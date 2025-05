Si en NBA les demi-finales de Conférence ont commencé dans la joie et la bonne humeur, en EuroLeague c’est le dernier carré qui se dessinera ce soir. Notamment du côté de Monaco, où les joueurs de Vassilis Spanoulis tenteront de sortir Barcelone dans un Game 5 qui sent la TNT.

C’était plutôt bien parti, avec un 2-0 bien ficelé et un Tomas Satoranski énervé, puis Barcelone est revenu, 2-2, ne manque plus que le “naaaaaaan” de Paul Le Guen.

Ce soir à 19h, on remet les pendules à zéro, et on jouera 40 minutes pour valider ou non le tampon “saison réussie” en EuroLeague. Un match 5, le dernier de la série, entre deux équipes qui se rendent coup pour coup – au propre comme au figuré – depuis dix jours. Mam Jaiteh, Alpha Diallo ou Matthew Strazel avaient magnifiquement lancé la série, mais les Barcelonais ont de la ressource et seront ce soir sur le Rocher pour choquer les fans de la Roca Team.

Mike James et sa clique ont de quoi faire vaciller l’ennemi catalan, sans aucun doute, mais on connait la spécificité de ces matchs couperets, dans lesquels tout est possible, même de voir Buddy Hield en planter 33, au hasard.

Le vainqueur de ce match foncera direction le Final Four, et affrontera en demi-finale l’Olympiakos de Vavane Fournier et Sasha Vezenkov, un cadeau bien empoisonné. Mais avant cela, toute victoire face à un adversaire espagnol est bonne à prendre, alors tous derrière les Monégasques ce soir, vous connaissez les bases !