Nicolas Batum prêt à faire une saison de plus chez les Clippers ?

Alors qu’il semblait se diriger vers la retraite la saison passée, Nicolas Batum pourrait bien ravir la Clippers Nation en prolongeant encore un peu plus son aventure californienne. Au moins un peu de bonheur après cette élimination catastrophique des Clips au premier tour des Playoffs.

Batman pourrait bien être de retour la saison prochaine, et on ne vous parle pas de Steph Curry.

À 36 ans, les doutes autour de la retraite de Nicolas Batum planent depuis quelque temps maintenant, mais il semblerait bien que l’ailier français n’a pas encore mis ses derniers paniers dans la Grande Ligue.

Tomer Azarly, journaliste pour ClutchPoints, nous apprend la nouvelle. Bien qu’il ait envisagé de raccrocher l’année dernière, et qu’il possède une player option de quasiment 5 millions de dollars cet été (qu’il peut activer ou non selon ses envies), Batum devrait être de retour chez les Clippers pour la saison 2025-26.

Despite mulling retirement last offseason and having a player option for the 2025-26 season, Nicolas Batum is expected to return to the Clippers next season. https://t.co/kW0TBNhees

Un choix qui risque de ravir la fanbase des Clippers, tant notre Nico national a marqué les esprits en Playoffs grâce à des performances discrètes statistiquement mais tellement utiles à son équipe.

L’intérêt semble également partagé, car voilà ce que Lawrence Frank – président des Clippers – déclare au sujet de Batum :

“Oui, à 1000%. On espère que Nico reviendra”

Pas sûr que l’envie de continuer le projet autour de James Harden et Kawhi Leonard fasse l’unanimité au sein de la Clippers Nation, surtout après leur Match 7, mais le retour de Batum fera au moins office de rayon de soleil. Los Angeles a, et gardera encore un peu plus son chouchou.

Sources texte : ClutchPoints, ESPN