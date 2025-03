Large vainqueur de son duel contre V.J. Edgecombe hier, Cooper Flagg continue d’impressionner les scouts et managers NBA. Et pour faciliter la compréhension du talent de l’ailier de Duke par le plus grand nombre, certains s’adonnent au traditionnel jeu des comparaisons. La dernière en date : Kawhi Leonard, rien que ça !

La March Madness a commencé et une des attractions principales de cette dernière, c’est sans aucun doute Cooper Flagg.

Le freshman de 18 ans ne cesse de nourrir les attentes le concernant, lui qui est considéré comme un prospect générationnel capable de changer la trajectoire d’une franchise.

Un potentiel qui fait saliver tous les General Managers NBA et qui peut rappeler certaines stars de la Grande Ligue, actuelles comme anciennes. On a déjà vu certains noms être mentionnés avec Flagg, d’Andrei Kirilenko à Kevin Garnett en passant par Scottie Pippen et quelques autres. Mais un GM anonyme de la Conférence Ouest a confié à ESPN un autre nom : Kawhi Leonard.

Voyons à quel point cette comparaison est légitime.

“The best comp I’ve heard from our scouts is prime Kawhi Leonard.” 👀

– Western Conference general manager on Cooper Flagg

(Via @DraftExpress ) pic.twitter.com/7Zmy4YFMei

— NBACentral (@TheDunkCentral) March 21, 2025

En défense

Voilà le domaine dans lequel les deux se ressemblent le plus. Flagg est souvent décrit comme le prototype idéal du défenseur polyvalent. Il est capable de défendre sur plusieurs postes, de couper les lignes de passes mais aussi de protéger son cercle du haut de ses 2m06, sans oublier l’intensité et l’énergie qu’il accorde à ces tâches.

En effet, ça ressemble beaucoup à ce qu’on a pu voir de Kawhi Leonard tout au long de sa carrière, avec quand même des différences. L’ailier des Clippers est légèrement plus petit (2m01), en revanche il est plus long (2m22 d’envergure contre 2m13) et a aussi de plus grandes mains, les fameuses Klaws.

D’un point de vue purement statistique, les deux sont assez proches. Si l’on compare la dernière année de Kawhi à San Diego State (il avait un an de plus que Flagg, actuel freshman) et ce qu’a produit jusque-là Cooper Flagg, on trouve le même nombre d’interceptions par match (1,4), plus de contres pour le joueur de Duke (1,3 contre 0,6), mais plus de rebonds pour The Klaw (10,6 contre 7,5). Petite précision à prendre en compte : Leonard jouait deux minutes de plus par match en moyenne.

What a block by Cooper Flagg 😳. Already has two blocks in just two and a half minutes into the game. pic.twitter.com/Y5tDUN40Uo

— Global Scouting (@GlobalScouting_) October 19, 2024

En attaque

Au même âge, Cooper Flagg a de l’avance sur Kawhi Leonard en attaque, alors même que son jeu offensif et notamment le scoring n’est pas forcément sa qualité première.

Pour preuve, quand Flagg est comparé à Kirilenko, Garnett, ou même Pippen, Leonard était lui associé à des noms comme Luc Mbah a Moute ou Gerald Wallace (on savait rire à l’époque), des spécialistes défensifs bien loin d’être une première ou deuxième option offensive.

Niveau adresse au tir, Cooper Flagg tire à 49% au global dont 36% derrière la ligne à 3-points et 83% aux lancers-francs, des chiffres très prometteurs en vue d’une transition en NBA. Flagg n’a cessé de grandir offensivement tout au long de sa saison freshman, en matière de scoring et de playmaking, lui qui devait répondre à quelques doutes sur ses capacités de création offensive. En comparaison, durant son année sophomore à San Diego State, Kawhi tirait à 44% et seulement 29% de loin. Ce qui rend la chose encore plus flagrante, c’est que ces 29% de loin étaient alors considérés comme un gros progrès dans le scouting report de Kawhi. Tout ça pour dire qu’il n’était pas vu comme un futur joueur capable de tourner à 25 points en NBA.

Malgré un profil différent au même âge, on y trouve déjà un peu plus de sens quand on compare le profil de Cooper Flagg à ce qu’est devenu Kawhi Leonard par la suite. Un ailier hyper complet, très fort des deux côtés du terrain, qui est impactant sur le plan physique et qui capable d’initier une attaque avec un léger penchant pour les tirs mi-distance. Flagg a le potentiel pour devenir un joueur de ce type au plus haut niveau, dans son propre style. S’il n’est peut-être pas le plus grand des dribbleurs, Coop’ est assez fort pour se frayer un chemin jusqu’au cercle et conclure en force (54% de réussite au panier après 18 matchs cette saison pour Flagg).

COOPER FLAGG JUST WENT COAST-TO-COAST AND POSTERIZED THE DEFENDER 😱🔥

ABSOLUTELY RIDICULOUS 🤯 pic.twitter.com/Z5jcZ756ew

— ESPN (@espn) January 8, 2025

Conclusion

Si les deux au même âge sont assez similaires sur le plan défensif, de l’autre côté du terrain c’est au profil de Kawhi Leonard actuel qu’il faut comparer Cooper Flagg, mais en gardant en tête que l’ailier de Duke a beaucoup de chemin à faire jusqu’à devenir un leader offensif futur MVP des Finales.

N’oublions pas que Kawhi est une anomalie. Drafté quinzième en 2011, rien ne pouvait prédire une progression aussi fulgurante. Alors oui, Cooper Flagg est lui projeté tout en haut de la prochaine Draft, et il a même beaucoup d’avance sur ce qu’était The Klaw au même âge. Mais aura-t-il la même évolution ? Difficile à prédire.

En tout cas, Kawhi Leonard comme plafond, c’est plutôt pas mal pour Cooper Flagg quand on sait que The Klaw a été double champion et double MVP des Finales…

Sources texte : ESPN, NBADraft.net