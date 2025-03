Plus on s’approche de la fin de saison régulière, plus les équipes du bas de classement pensent à leurs chances à la Draft, plus le tanking prend de la place dans le paysage NBA. C’est particulièrement le cas cette année, où les Wizards, le Jazz, les Hornets et d’autres équipes rivalisent de médiocrité pour tenter d’obtenir le phénomène Cooper Flagg. Comment lutter contre ça ? La NBA a une idée (originale).

Le tanking, c’est presque devenu un art en NBA.

Pour maximiser leurs chances à la Loterie de la Draft, qui dépendent en grande partie des résultats au cours de la saison dernière, certaines franchises font de leur mieux pour enchaîner les défaites lors des dernières semaines de la saison régulière. Parmi les méthodes les plus connues : inventer des raisons pour ne pas faire jouer ses meilleurs joueurs (la fameuse “gastro” du mois de mars, tu connais) ou limiter leur temps de jeu, notamment dans les fins de matchs serrées.

Le tanking ne date évidemment pas d’hier et la NBA a déjà pris des mesures pour tenter de limiter ce fléau, comme l’ajustement des chances à la Loterie (14% de chances pour les trois pires équipes de la saison, depuis 2019), la mise en place de nouvelles règles de participation pour les joueurs ou encore la création du play-in tournament. Mais force est de constater que ça ne suffit pas. À trois semaines de la fin de la saison régulière 2024-25, quatre équipes NBA n’ont toujours pas atteint les 20 victoires cette saison (Jazz, Wizards, Hornets, Pelicans).

D’après des sources proches de la Ligue, relayées par ESPN, il y aurait plusieurs pistes de réflexion au sein de la NBA. Parmi elles : compter les victoires au lieu des défaites après le All-Star Break pour pousser les équipes à être compétitives jusqu’au bout.

Compter les victoires au lieu des défaites ? Comment ça ? Pas de panique, on vous explique.

L’idée de base, c’est de séparer le bilan d’une équipe avant et après le All-Star Break. Prenons pour exemple les Wizards et les Spurs la saison dernière.

Wizards : 9-45 avant le All-Star Break, 6-22 après le All-Star Break.

Spurs : 11-44 avant le All-Star Break, 11-16 après le All-Star Break.

Avec la formule actuelle, les Wizards possèdent plus de chances à la Loterie que les Spurs étant donné que leur bilan global est moins bon, 15-67 contre 22-60. Washington a sorti le tank après le All-Star Break tandis que San Antonio est devenu plus compétitif avec l’ascension de Victor Wembanyama.

Ce que la NBA pourrait potentiellement mettre en place, c’est un système qui permet de récompenser l’équipe qui joue jusqu’au bout et de pénaliser celle qui tanke. Dans notre cas, cela se traduirait par augmenter les chances à la Loterie des Spurs et pénaliser les Wizards. Et l’un des moyens pour faire ça, c’est de compter les victoires après le All-Star Break en les ajoutant au nombre de défaites avant le All-Star Break (ou additionner les victoires avant le All-Star Break avec les défaites après le All-Star Break, ça revient au même).

Voilà ce que ça donnerait :

Wizards : 9-45 avant le All-Star Break, 6-22 après le All-Star Break = 31 victoires (9+22) pour 51 défaites (45+6)

Spurs : 11-44 avant le All-Star Break, 11-16 après le All-Star Break = 27 victoires (11+16) pour 55 défaites (44+11)

Avec cette nouvelle formule, le bilan final en vue de la Loterie serait ainsi plus faible chez les Spurs que chez les Wizards, et San Antonio aurait ainsi plus de chances de récupérer un haut choix de draft en comparaison à Washington. De quoi pousser les équipes du bas de tableau à jouer la saison régulière jusqu’au bout, en essayant de rester compétitifs.

On vous l’accorde, ce n’est pas le système le plus simple et clair à comprendre. On peut aussi se demander si ça ne provoquerait pas d’autres déséquilibres. Avec un tel système, les Warriors auraient théoriquement eu les mêmes chances à la Draft que les Blazers l’an passé, alors que Portland a fini avec 21 victoires et 61 défaites et que Golden State a terminé en 46-36 après un gros run de fin de saison régulière. On doute que ce soit l’effet recherché à la Loterie de la Draft NBA.

Néanmoins, cela permettrait de limiter de manière assez sensible les cas de tanking, qui continuent de plomber la fin de la saison régulière en NBA.

Source texte : ESPN

