Un mois et demi après son transfert à Golden State, Jimmy Butler revient à Miami demain soir sous le maillot des Warriors. Pour l’occasion, le Heat va lui rendre hommage, même si le divorce entre le joueur et la franchise a été très houleux.

“Hommage ou pas, ça ne change rien.”

Quand Jimmy Butler a été interrogé ce lundi sur la possibilité de voir le Miami Heat lui rendre hommage à travers une vidéo diffusée sur l’écran géant, il a joué la carte de l’indifférence. Mais si l’on en croit plusieurs journalistes de Miami, dont Anthony Chiang (Miami Herald), le Heat a bien prévu d’honorer son ancienne star.

There will be a Jimmy Butler tribute video during Heat/Warriors game Tuesday.

(via @Anthony_Chiang) pic.twitter.com/6B63lexVDR

— 𝙃𝙀𝘼𝙏 𝙉𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 (@HeatvsHaters) March 24, 2025

Vidéo hommage ou non, on pouvait se poser la question au vu du divorce très crade entre le Heat et Jimmy Butler.

Connaissant un peu Pat Riley, il aurait très bien pu mettre un stop à cette initiative. Rendre hommage à Jimmy après tout ce qu’il s’est passé ces derniers mois, le tout sur le parquet de Riley (littéralement), on imagine que ça ne doit pas faire plaisir au big boss du Heat. Mais le big boss du Heat a aussi conscience que l’image de sa franchise n’est pas vraiment au beau fixe actuellement (entre défaites et critiques sur la Heat Culture), et qu’ignorer totalement Butler lors de son retour n’arrangerait pas les choses, bien au contraire.

Peu importe comment ça s’est terminé à Miami, Jimmy Butler a tout de même porté le Heat vers deux Finales NBA et possède de nombreux arguments pour être considéré comme le troisième meilleur joueur de l’histoire de la franchise floridienne. Ne l’oublions pas. Son retour à South Beach demain provoquera forcément des sifflets, probablement quelques applaudissements aussi. Mais surtout, cela rappellera de nombreux souvenirs à toute une fanbase.

Pour définitivement tourner la page, le meilleur moyen est encore d’honorer ces grands moments, même si la pilule risque d’avoir du mal à passer…

Source texte : Miami Herald

From his recent statement, Jimmy is upset just like the rest of us that his time with Miami didn’t end in a championship…but those 5 years with him were the best since the Big 3 era.

Jimmy saved us from mediocrity and Heat gave him his most success. We can all agree on that. pic.twitter.com/tfRyFBTNOp

— 𝙃𝙚𝙖𝙩𝘾𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙚 (@WadexFlash) March 23, 2025

