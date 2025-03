Comme hier, huit matchs à la carte ce soir. Au menu : un duel de superstars, de la lutte pour des places en post-season, le retour potentiel d’une superstar et quelques Français. On balance le programme NBA !

Le programme NBA du soir :

0h : Pacers – Timberwolves

0h : Magic – Lakers

0h : Wizards – Raptors

0h30 : Nets – Mavericks

1h : Pelicans – Sixers

2h : Nuggets – Bulls

3h : Suns – Bucks

3h : Kings – Celtics

Le choc de la nuit :

Les Suns de Kevin Durant reçoivent les Bucks de Giannis Antetokounmpo (listé comme probable pour l’instant, on croise les doigts). KD vient d’arracher les Cavs et est obligé de performer pour rester dans la zone du Play-In. Le Greek Freak doit répondre présent pour tenter d’aller chercher l’avantage du terrain au premier tour des Playoffs. Certainement pas les deux meilleures équipes de basket de la saison, mais quand ces deux-là se rencontrent, ça donne envie de cliquer !

Kevin Durant (26.6 PPG) and the Suns aim for their 4th consecutive win as they clash with Giannis (30.2 PPG) and the East’s No. 5 Bucks (1 GB of No. 4 Pacers) tonight!

⏰ 10:00pm/et, NBA TV pic.twitter.com/EhkefyWCmK

— NBA (@NBA) March 24, 2025

Mais aussi :

Un joli duel entre Tyrese Haliburton et Anthony Edwards (s’il est là), on ne va pas s’en plaindre à ce stade de la saison.

Un meneur de presque deux mètres portant un maillot violet et or qui affronte le Magic… Multiverse.

Wizards – Raptors, il y a d’autres matchs à la même heure, profitez-en !

Les retrouvailles entre Dinwiddie et les Nets… tout simplement un immanquable du basket-ball (non). Par contre si Anthony Davis revient dès ce soir (il est listé incertain), ça vaudra le coup d’œil !

Pelicans – Sixers pour déterminer quelle équipe est la plus poissarde cette saison (Dallas est hors course).

Nuggets – Bulls, qui de Jokic (s’il joue) ou de Giddey va faire un quadruple-double ?

Kings – Celtics, on veut 48 minutes de Jae Crowder en mode “revenge game”.

Anthony Davis is nearing a return from the adductor injury that has sidelined him for the past six weeks and could play as soon as Monday, when the Mavericks begin a four-game road trip against the Brooklyn Nets.https://t.co/dV8bGQbvjW pic.twitter.com/WWYwKGVVl0

— The Athletic (@TheAthletic) March 24, 2025

Les Français en lice :

Rudy Gobert pour stopper un Myles Turner en vogue sur ces deux derniers matchs.

Alex Sarr veut mettre un terme à une série de quatre défaites de suite… et prolonger la série de quatre défaites des Raptors. À moins que les Wizards veulent profiter de l’occasion pour tanker, c’est à la mode.

Guerschon Yabusele va essayer de survivre au marasme de son équipe.

L’injury report pour ce soir !