Comme chaque lundi, la NBA vient de récompenser deux joueurs pour leurs belles performances de la semaine dernière. Les heureux élus : Kevin Durant et Coby White.

Incroyable mais vrai, les Suns ont terminé la semaine invaincus avec trois victoires en trois matchs. Et comme vous pouvez l’imaginer, Kevin Durant a quelque chose à voir avec tout ça : auteur d’une véritable masterclass contre les Cavs vendredi dernier (42 points), KD a porté Phoenix en tournant à plus de 27 points, 4 rebonds et 6 passes de moyenne, le tout à… 59% au tir dont 47% à 3-points et 93% aux lancers-francs.

Les Suns (34 victoires – 37 défaites) ont repris la dixième place à l’Ouest, synonyme de play-in tournament.

Kevin Durant ties Kobe Bryant for second-most player of the week honors ever (33) after being named Western Conference player of the week for March 17-23.

Only LeBron James has more with 69. #Suns pic.twitter.com/kWm7swfzxX

— Duane Rankin (@DuaneRankin) March 24, 2025

Dans la Conférence Est, Coby White réalise un improbable back-to-back, lui qui a déjà été récompensé la semaine dernière. L’arrière des Bulls a continué sur sa très bonne lancée avec des stats de 30 points, 3 rebonds et 4 passes à plus de 55% de réussite au tir, 39% à 3-points et 85% aux lancers-francs.

White a notamment cartonné en terres californiennes avec 35 points sur les Kings puis 36 face aux Lakers. Sous son impulsion, Chicago enchaîne les victoires (trois en quatre matchs, sept en neuf matchs) et a récupéré la neuvième place à l’Est, pendant que Miami s’écroulait.

Ils ont aussi reçu des votes :

Ouest : Deni Avdija (POR), Devin Booker (PHX), Luka Doncic (LAL), Shai Gilgeous-Alexander (OKC) et Kawhi Leonard (LAC).

Est : Giannis Antetokounmpo (MIL), Paolo Banchero (ORL), Cade Cunningham (DET), Josh Giddey (CHI), Quentin Grimes (PHI), Bennedict Mathurin et Myles Turner (IND), Kristaps Porzingis et Jayson Tatum (BOS), et Trae Young (ATL).

Phoenix Suns forward Kevin Durant and Chicago Bulls guard Coby White have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 22 of the 2024-25 season (March 17-23). pic.twitter.com/wJus37h7BN

— NBA Communications (@NBAPR) March 24, 2025