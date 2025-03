Highlights : Kevin Durant impérial face aux Cavaliers (42 points)

Cette nuit, les Cavaliers ont dégusté à Phoenix. Kevin Durant a cuisiné pour eux un amour de match, sa deuxième meilleure performance offensive de la saison. 42 points, 6 rebonds, 8 passes à 17/29 au tir. Masterclass du Slim Reaper !

Kevin Durant est un immense joueur, et s’il se rend parfois détestable par ses attitudes sur les réseaux sociaux, il n’en reste pas moins l’un (si ce n’est LE) des plus grands attaquants de l’histoire du basketball. Cette nuit, face aux Cavaliers, il a porté son équipe vers un succès très important dans le cadre de la course à la 10e place de l’Ouest. Les rumeurs de départ, les tentatives de transfert à l’hiver ? C’est derrière, maintenant il faut gagner et accrocher les Playoffs coûte que coûte. Et pour ça, le Slim Reaper est un tueur né. Allez, highlights.