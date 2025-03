Les Nuggets corrigés à Portland (128-109)

Sans Nikola Jokic, toujours blessé au niveau de la cheville, les Nuggets n’ont pas tenu le regard face aux Blazers d’un Deni Avdija bouillant (36 points, 8 rebonds, 7 passes à 12/16 au tir). Portland continue de remonter vers la 10e place, tandis que Denver doit désormais regarder derrière. Warriors et les Grizzlies sont en embuscade.

No Nikola Jokic, no party. La dépendance des Nuggets au triple MVP est décidément bien réelle. Et ce malgré l’élévation notable du niveau de jeu d’Aaron Gordon lorsque son leader n’est pas là. Face à des Blazers qui jouent sans complexe, les Nuggets ont pris une méchante correction, ce alors qu’ils menaient pourtant à la mi-temps. Un solide 3e quart-temps de Portland, guidé par un lumineux Deni Avdija. À noter les prestations de Shaedon Sharpe (23 points), Toumani Camara (16 points) et Dalano Banton, en sortie de banc (19 points).

Deni Avdija tonight:

▫️ 36 PTS (Season-High)

▫️ 75% FG

▫️ 8 REB

▫️ 7 AST

▫️ 3 STL

▫️ 1 BLK pic.twitter.com/zr9nYvQkFA

Là où les Nuggets s’en étaient très bien sorti à San Francisco avec un Russell Westbrook excellent dans l’organisation, ils ont cette nuit beaucoup pêché dans le partage du ballon. Jamal Murray a joué, mais n’a pas eu de réel impact sur le match. Une fois que les Blazers sont passés devant, Michael Malone a très vite hissé le drapeau blanc pour passer à la suite.

Une suite qui s’annonce capitale, puisqu’il s’agit d’un duel contre Houston, qui prend le large en 2e place de l’Ouest avec un 8e succès de suite cette nuit. Les Rockets comptent 2 victoires d’avance sur Denver et les Lakers.

Côté Blazers, ce 4e succès de suite est une belle opération qui met la pression aux Suns et dans une moindre mesure, aux Mavericks. Les deux équipes ont gagné cette nuit, mais savent qu’elles ne peuvent pas perdre. Le développement des jeunes continue, et Portland est décidément l’une des équipes les plus sympathiques à regarder sur cette fin de saison.