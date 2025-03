Les Suns enfoncent les Cavaliers, Kevin Durant juste injouable (123-112)

Les Suns tiennent l’une des meilleures victoires de leur saison ! Face à des Cavaliers qui sont dans le creux de la vague, ils ont réussi à prendre un succès important dans la course au Play-in à l’Ouest. Kevin Durant a tout simplement été injouable (42 points, 6 rebonds, 8 passes à 17/29 au tir).

Les Cavaliers ont perdu leur mojo. Leur road-trip dans l’Ouest est pour l’instant un désastre avec 0 victoires pour 4 défaites, la plus longue série de revers de l’équipe cette saison. À l’inverse, les Suns ont signé l’un des plus gros matchs de leur saison, face à un poids lourd de la ligue, et ce pour conserver au forceps la 10e place de l’Ouest puisque les Mavericks ont étonnement gagné contre les Pistons.

Un succès glané sans Bradley Beal, mais avec un Kevin Durant absolument bouillant. Le Slim Reaper s’offre la deuxième plus grosse performance offensive de sa saison, face à la meilleure équipe de l’Est. Le Suns signent un 3e succès de suite et s’engagent véritablement dans une dynamique positive au meilleur moment d’une saison jusqu’ici particulièrement morose.

☀️ KEVIN DURANT 40-PIECE ☀️

42 PTS | 6 REB | 8 AST | 4 3PM

Suns get the big win for their 3rd in a row! pic.twitter.com/jjgf30EHGT

— NBA (@NBA) March 22, 2025

Le match en lui-même ? Une belle gestion de Phoenix, qui a parfaitement maintenu l’avance grattée durant le 2e quart-temps. Les Cavaliers semblent avoir un gros coup de mou, qui se symbolise par une alchimie très faible en attaque. Un exemple ? La soirée cataclysmique de Donovan Mitchell, 2/18 au tir.

Les Cavaliers auront l’opportunité de se rattraper dès dimanche, face au Jazz à 20h30.