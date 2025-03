Le Heat encaisse une 10e défaite de suite !

Désolé pour tous les fans du Heat, mais le mauvais temps actuellement au dessus de Miami est toujours là, et même notre Apéro d’hier n’a rien pu faire pour ramener un brin de sérénité dans l’équipe d’Erik Spoelstra. Face aux Rockets, ils ont particulièrement bien bataillé… mais encore gâché une avance de plus 10 points pour finalement s’incliner. Et ça fait 10 revers de suite !

Quelle est la bonne recette pour le Heat ? Peut-être une intensité qui dure de la première à la dernière minute. L’esprit “Heat Culture” donne l’impression d’être parti en vacances du côté de Cancun et d’avoir déjà commandé les billets pour tout le reste de la franchise. Comme Bastien et Alex ont pu l’expliquer dans l’Apéro sorti ce vendredi soir, il semble de plus en plus qu’une page se tourne à South Beach.

Cette nuit, ils ont pourtant opposé une résistance sérieuse aux Rockets, terminant en tête à la pause avant de voir Houston prendre progressivement l’ascendant en 2e mi-temps. La stat’ fait mal : c’est la 20e fois (!) cette saison que le Heat perd après avoir mené de plus de 10 points à un moment donné du match.

Vous nous direz, au basket, 10 points c’est peu. Et vous avez quelque part raison. Toutefois, 10 points au niveau NBA, c’est un avantage de taille qui est compliqué d’effacer d’un claquement de doigts. Cette nuit, Miami a pu compter sur le meilleur match d’Andrew Wiggins depuis son arrivée à Miami, mais cela n’a rien changé. Le momentum est toujours mauvais, Tyler Herro est passé à côté de sa soirée (8 points, 3/11 au tir). Une stat’ d’équipe qui fait mal ? 24 points encaissés derrière une perte de balle, contre seulement 15 pour les Rockets. On peut également évoquer le 15-5 de Houston au rebond offensif, une belle différence qui se paye cher à la fin.

Et même avec toutes ces statistiques en défaveur du Heat, c’est Fred VanVleet (excellent ce soir, 39 points à 13/17 au tir dont 9/11 de loin) qui a dû s’employer pour terminer la rencontre pour de bon avec un gros coup de chaud en fin de partie. Ce match n’est assurément pas le pire de la série de défaites en cours à Miami, mais une rencontre particulièrement symptomatique du mal qui ronge l’équipe. Incapacité à clôturer les matchs, à remettre les yeux en face des trous quand l’adversaire joue son va-tout.

Au final, c’est cet esprit “Heat Culture” qui prend cher, perdu sur la route des déboires d’une équipe qui n’a plus la recette d’une attaque efficace, d’une défense basée sur la résilience. Le mental de cette équipe est au plus bas et Erik Spoelstra est pour l’instant incapable d’y changer quoi que ce soit. Le problème, c’est que si le Heat ne risque pour l’instant pas de laisser sa place de 10e de l’Est, l’équipe ne risque pas de faire mieux. Et qu’avec un tel classement et une tel mood, le Play-in risque de se terminer aussi vite qu’il a commencé.