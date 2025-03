Course aux Playoffs : les Rockets prennent le large à la 2e place de l’Ouest

La saison régulière prendra fin le 13 avril et d’ici-là, chaque matin, on va donc surveiller de très près cette fameuse course aux Playoffs. Les Playoffs, là où toutes les carrières se font où se défont, mais avant de se taper en postseason… encore faut-il avoir le droit d’y participer. Qui sera dans les 6 ? Qui aura le délicat honneur de jouer un play-in tournament ? Par ici pour les bonnes et les mauvaises opérations de la nuit, avec ce matin, les Rockets qui font la grosse opération du jour.

Les résultats de la nuit

Wizards – Magic : 105-120 (stats)

Heat – Rockets : 98-102 (stats)

Wolves – Pelicans : 93-134 (stats)

Thunder – Hornets : 141-106 (stats)

Spurs – Sixers : 120-128 (stats)

Mavericks – Pistons : 123-117 (stats)

Jazz – Celtics : 99-121 (stats)

Suns – Cavaliers : 123-112 (stats)

Blazers – Nuggets : 128-109 (stats)

Clippers – Grizzlies : 128-108 (stats)

Les classements

JUSTE ICI !

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

