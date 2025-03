Cette nuit, Anthony Davis a fait son retour avec des Mavericks qui n’ont pas craché sur la bonne nouvelle. Une performance anecdotique sur le terrain, mais un petit bol d’air frais pour un joueur, une franchise et des fans qui en ont bavé les dernières semaines.

La fanbase des Mavericks attendait ça avec la plus grande impatience. Pourquoi ? Parce que c’était la première bonne nouvelle pour eux depuis au moins 45 jours. Dur mais réel.

Anthony Davis a rejoué ! 12 points, 6 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 27 minutes, à 6/9 au tir, avec une victoire à la clé, face aux Nets, du côté de Brooklyn. Ce match personne ne s’en souviendra – allez-y citez-moi cinq joueurs des Nets qui ont joué ce match ? – mais nous voilà en tout cas rassurés, l’ancien teammate de LeBron James et champion NBA en 2020 avec les Lakers a rechaussé les sneakers et il a “terminé” le match sans se faire mal. C’est déjà ça et le grand poilu des yeux va désormais pouvoir terminer la saison (très tranquillement) avant d’aborder la suite de sa carrière.

Welcome back, Anthony Davis 💪

AD is on the board early in his return from an 18-game absence!

Mavs/Nets underway on NBA League Pass. pic.twitter.com/t9oNbwqF5X

— NBA (@NBA) March 24, 2025



Hier soir l’Unibrow a paru dominant, lui-même en somme, et les Mavs ont enchainé une deuxième victoire de suite, stat là aussi anecdotique puisque c’est plutôt vers le bas que Dallas va regarder dans les deux prochaines semaines. Les Knicks, le Magic et les Bulls sont les prochains adversaires sur lesquels AD pourra se faire les dent mais mollo l’asticot, il s’agirait de ne pas alimenter la boîte à punchlines en se faisant un nouveau bobo avant la fin de saison. Welcome back AD, mais ne te sens pas obligé de prouver quoique ce soit.