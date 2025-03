Cette nuit Coby White a très largement participé à la victoire des Bulls à Denver, face à des Nuggets toujours privés de Nikola Jokic. 37 points pour le meneur, une huitième victoire en dix matchs pour les Bulls, et pour l’arrière aux cheveux en pagaille un mood rarement vu à Chicago depuis… depuis quand d’ailleurs ?

Coby White a été élu hier soir Joueur de la semaine à l’Est, et cela pour la… deuxième fois consécutive. Une performance rarissime, d’autant plus pour une franchise qui squatte l’épicentre le plus mou du ventre le plus mou qui soit. Coby or not Kobe.

Coby White a-t-il profité du match d’hier soir pour se la raconter et se reposer sur ses lauriers ? Évidemment que non. Hier soir, face aux Nuggets, Coby a encore un peu plus accéléré pour permettre aux Bulls de se rapprocher un peu des places 7 et 8, synonyme d’un peu plus de bonheur dans le bracket du play-in tournament à venir. Depuis quelques semaines le leader offensif de Chicago emmène d’ailleurs les Josh Giddey et autres Matas Buzelis dans son sillage et donne de la confiance à tout le monde à Windy City, n’est-ce pas là la définition d’un leader… tout court.

37 points à 11/22 au tir dont 5/10 du parking, 10/11 aux lancers cette nuit, Jamal Murray a eu du mal à tenir la comparaison et on part donc sur une probabilité de moins en moins folle de voir Coby Whiter récompensé bientôt du trophée de… Joueur du mois, ce qui serait évidemment une première pour lui. La définition d’un homme en feu total, visez plutôt la gueule du mois de mars…

Après un petit down entre 2021 et 2023, la carrière du pétard ambulant des Bulls semble définitivement (très bien) lancée. Après un an de contrat qui lui reste à honorer à Chicago, Coby le bien prénommé sera free agent à l’été 2026, et – s’il reste sur ce genre de dynamique – on imagine que le chèque qu’il signera lui permettra de toucher bien plus que ses 12 millions annuels actuels…