Où placer Jimmy Butler parmi les meilleurs joueurs de l’histoire du Heat ?

Jimmy Butler et Miami, c’est officiellement fini. La star du Heat a été transférée aux Warriors et c’est ainsi l’un des chapitres les plus fascinants de l’histoire de la franchise floridienne qui se referme. Un chapitre qui se ferme, avec une grosse question qui se pose : où placer Butler dans la hiérarchie des meilleurs joueurs du Heat ? Pour y répondre, retour sur le passage inoubliable de Jimmy à South Beach.

Quelle époque, quand même. pic.twitter.com/WzzqWbPDqO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2025

Des moments magiques…

Pendant environ cinq ans, Jimmy Butler était synonyme de Miami. Et Miami était synonyme de Jimmy Butler. L’un n’allait pas sans l’autre. Mieux, Jimmy était sublimé par la franchise dans laquelle il évoluait, et la franchise était transcendée par les exploits de son numéro 22 qui pourrait un jour (dans un avenir lointain) se retrouver au sommet de la salle floridienne. Bref, cela ressemblait au mariage parfait.

On se souvient encore de la toute première conférence de presse de Jimmy Butler à Miami, en 2019. “Pour vous dire la vérité, je suis venu ici pour la Heat Culture, qui ne voudrait pas en faire partie ?” avait déclaré un Jimmy tout sourire, avant une accolade chaleureuse avec Pat Riley. La nouvelle star de Miami et le big boss de la franchise savaient que de grandes choses étaient sur le point d’arriver du côté de South Beach.

Des grandes choses, les fans du Heat en ont effectivement vécu depuis 2019. Avec Jimmy Butler en personnage principal.

JIMMY BUTLER IS IN #PLAYOFFMODE

56 PTS | 19-28 FG 🔥

HEAT FRANCHISE PLAYOFF RECORD.

T-4TH MOST POINTS IN NBA PLAYOFF HISTORY. pic.twitter.com/dv4iNILXWu

— NBA (@NBA) April 25, 2023

Alors que le Heat restait sur une saison sans Playoffs lors de la dernière danse de la légende locale Dwyane Wade (en 2018-19), Jimmy Butler a immédiatement pris le relais de son grand pote pour remettre le Heat au sommet de la Conférence Est.

Dans le contexte très spécial de la bulle anti-COVID, Jimmy a porté Miami jusqu’en Finales NBA, durant lesquelles il a regardé LeBron James himself droit dans les yeux. Deux années plus tard, le Heat est passé à un 3-points de Butler de retourner en Finales (défaite en sept matchs face aux Celtics). Et puis bien sûr, en 2023, il y a eu ce run légendaire où Miami – sous l’impulsion d’un Butler historique – a remporté la Conférence Est en commençant les Playoffs dans le costume de numéro 8.

Dans chacune de ces campagnes, Jimmy a offert des moments inoubliables à la fanbase floridienne. Des moments rappelant les plus grands exploits de Dwyane Wade ou LeBron James, rien que ça !

Impossible d’oublier ses matchs à 40 pions ou en triple-double face aux Lakers en 2020.

Impossible d’oublier son Game 6 légendaire à Boston en 2022 (47 points) pour éviter l’élimination, tout ça avec un genou en vrac.

Impossible – évidemment – d’oublier ses 56 points face aux Bucks de Giannis au premier tour des Playoffs, et toutes les perfs qui ont suivi pour retourner en Finales NBA.

Enfin, impossible d’oublier ces séquences all-time de trashtalking, quand Butler s’est farci Tobias Harris et Grant Williams.

Bref, il y avait tout. Absolument tout.

Sauf un titre NBA.

Random Highlights :

Game 6 de Jimmy Butler face aux Celtics en FDC 2022 : 47 pts, 9 rbs, 8 ass, 4 steals.

Il jouait limite sur un genou, et le Heat était mené 3-2.

🥹🥹pic.twitter.com/VktAKFmh4q

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) January 18, 2025

… puis une fin tragique

Trop court pour arriver jusqu’au sommet, Jimmy Butler n’a pas réussi à accomplir son objectif ultime à Miami. Ses efforts colossaux en Playoffs n’ont pas été récompensés par une bague, et Pat Riley n’a jamais réussi à ajouter une star supplémentaire au duo Butler – Adebayo pour permettre à Miami de franchir la dernière étape.

Depuis 2023, année de la deuxième et dernière participation du Heat version Butler en Finales NBA, la relation entre Jimmy et Patoche a commencé à s’effriter. Les trop nombreuses absences de Butler ont frustré Riley, les grosses déclas de Jimmy aussi, et Patoche n’a pas hésité à remettre Butler à sa place à travers une grosse déclaration en public (“Quand on ne joue pas, on la boucle”). Le début du clash entre deux fortes têtes. Vous ajoutez à tout ça un contrat qui approche de son terme, et un Jimmy Butler qui veut une grosse prolongation, et vous obtenez un cocktail explosif.

On ne va pas revenir sur tous les épisodes du combat de coqs entre Jimmy Butler et Pat Riley. On y passerait la journée et vous pouvez les retrouver ici ou là. Néanmoins, ce qu’on peut dire, c’est qu’on n’aurait jamais imaginé un scénario dans lequel Jimmy Butler et Miami – qui formaient un mariage parfait – divorcent d’une manière aussi sale et brutale. Avec des suspensions, des tacles sur les réseaux sociaux, et même des petites embrouilles hors terrain avec des fans lui ayant tourné le dos.

Un fin tout simplement “tragique” pour reprendre les termes de Dwyane Wade.

Jimmy Butler updated mural in Wynwood

– trade badge added to the Jersey

– I quit headband

– coffee mug saying “pay me”

Looks like some fans have turned on 22 for good.. pic.twitter.com/bQ3H4GFI72

— Heat Culture (@HeatCulture13) January 5, 2025

Jimmy Butler sur le podium des meilleurs joueurs du Heat ?

Quand on met tout ça ensemble, la legacy de Jimmy Butler à Miami est forcément compliquée.

À chaud, certains vont forcément retenir cette fin de parcours dégueulasse qui ternit indiscutablement le passage de Butler à South Beach. Les nostalgiques, eux, se souviendront des incroyables moments vécus avec Jimmy Butler à Miami, peu importe comment ça s’est terminé. Et puis il y a ceux, comme nous, qui essayent d’être le plus lucides possible pour juger au mieux le passage d’un joueur symbolique dans une franchise à succès.

C’est la fin de l’ère Jimmy Butler à Miami.

Une fin atroce, divorce dégueulasse, mais qui ne doit pas totalement effacer le BOULOT fait par Jimmy avec le Heat.

Les runs de Playoffs, 2020 dans la bulle, 2023 en étant tout en bas de l’Est.

Butler aura été énormément apprécié par…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2025

Mais alors, où placer Jimmy Butler parmi les meilleurs basketteurs de l’histoire du Heat ?

Dwyane Wade – seul joueur possédant une statue à l’extérieur de la salle de Miami (oui oui c’est bien lui) – est intouchable, et le palmarès de LeBron James en seulement quatre ans à Miami parle de lui-même (deux MVP de saison régulière, deux titres de champion NBA, deux titres de MVP des Finales).

Selon l’auteur de cet article, qui est accessoirement aussi un fan du Heat, Jimmy Butler ne peut donc pas prétendre au Top 2, maximum Top 3. Mais dans le même temps, difficile de tomber plus bas et ne pas mettre Jimmy sur le podium des meilleurs joueurs all-time du Heat.

D’Alonzo Mourning à Shaquille O’Neal en passant par Chris Bosh, Tim Hardaway, Glen Rice, Bam Adebayo ou encore Udonis Haslem, les joueurs qui ont symbolisé la franchise floridienne au cours des dernières décennies sont certes nombreux. Ils ont tous une place à part dans le cœur des fans du Heat, et peut-être une plus grande place que Jimmy aujourd’hui vu la manière avec laquelle l’aventure s’est terminée avec ce dernier.

Mais Butler mérite sa place derrière D-Wade et LeBron. Pour tout ce qu’il a fait sur les parquets, pour tout ce qu’il a représenté, pour la trace qu’il a laissée.

Peu importe, au final, comment ça s’est terminé.

Le palmarès de Jimmy Butler à Miami :