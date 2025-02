Quelles ambitions sportives en 2025 pour ces nouveaux Lakers ?

En seulement quatre jours, le visage des Lakers a bien changé avec le départ d’Anthony Davis et l’arrivée de Luka Doncic puis de Mark Williams cette nuit. Avant un potentiel dernier trade ce soir, qu’attendre sportivement des Purple and Gold pour la fin de saison ?

Le transfert de Luka Doncic a beau avoir eu lieu depuis 4 jours désormais, le sentiment interne est toujours le même : l’incrédulité. Oui, Luka Doncic est un Laker et oui il va faire équipe avec LeBron James. Un duo qui devrait raviver les émotions des nostalgiques du Showtime à Los Angeles.

Si les highlights seront assurément au rendez-vous, on s’interroge aujourd’hui sur la partie purement sportive de ces Lakers 2025. Actuellement 5èmes à l’Ouest avec 29 victoires pour 19 défaites, L.A. réalise une régulière solide. Ils restent notamment sur 8 victoires en 10 matchs avec un road trip où ils ont gagné notamment chez les Knicks et chez les Clippers. Deux beaux succès qui font du bien au moral.

Si la dynamique du moment est donc excellente, faut-il imaginer les Lakers devenir un sérieux contender dès cette saison ? C’est une question qui est entourée de pas mal de mystère et dur de vraiment apporter une réponse définitive sachant que cela dépendra de plusieurs facteurs.

Déjà, l’arrivée de Luka Doncic, qui devrait débuter ce week-end face aux Pacers, va chambouler pas mal le plan de jeu de J.J. Redick mais aussi toute la force de frappe de L.A. Un joueur capable de tourner à 28 points par match tout en délivrant 8 passes et en gobant 8 rebonds, c’est pas rien comme addition. Son arrivée devrait booster énormément l’attaque des Lakers. Déjà 10ème au rating, L.A va devenir un problème à gérer pour pas mal de défenses. Il faudra néanmoins une petite période d’adaptation, avec un Austin Reaves qui va voir son rôle changer un peu.

L’une des grandes questions autour du trade de Luka était l’identité de la nouvelle raquette des Lakers. Anthony Davis parti, le poste 5 des Angelinos sonnait affreusement creux. Rob Pelinka a compensé ce manque avec l’arrivée du très prometteur Mark Williams. Son profil colle parfaitement aux besoins des Lakers. Même s’il est encore très inconstant, il a un fort potentiel défensif. Jouer dans une équipe un poil moins nulle que les Hornets devrait l’aider à le prouver. C’est aussi un excellent rebondeur et il va se régaler sur les lobs de Doncic en attaque. Sa principale faiblesse réside surtout dans sa fragilité physique puisqu’il n’a joué que 62 matchs sur ses deux premières saisons NBA, avec encore pas mal de pépins cette année. S’il peut éviter l’infirmerie et poursuivre son développement, il a tout pour se plaire (et plaire) aux Lakers.

On l’a dit plus haut, les Lakers vont être dangereux offensivement mais c’est surtout dans leur moitié de terrain qu’ils seront attendus. Sans Davis, beaucoup d’observateurs craignent que L.A. devienne une passoire en défense. Pourtant, sur les derniers matchs, les Purple and Gold ont prouvé qu’ils pouvaient mettre les mains dans la boue et même avec Davis sur la touche. C’est simple, sur les dix derniers matchs, L..A présente la deuxième meilleure défense du pays et Davis a pourtant manqué 4 des matchs en question (que des victoires).

Les Lakers commencent à trouver leur groove en défense, notamment grâce à l’apport de Dorian Finney-Smith et à celui du très précieux revenant Jarred Vanderbilt. Depuis son retour à la compétition Vanderbilt n’a d’ailleurs toujours pas perdu avec les Lakers (5-0). Et même si son temps de jeu reste réduit, son impact au rebond et en défense sont déjà primordiales. Avec DFS, il incarne le socle défensif qui doit stabiliser cette équipe.

Où les placer à l’instant T à l’Ouest ? Les ajustements à faire pourraient les pénaliser face à des équipes déjà bien montées et qui se connaissent mais si la mayonnaise prend rapidement, personne n’aura envie de croiser les Lakers en avril. De là à parler de course au titre, il est sans doute encore un peu tôt pour en parler.