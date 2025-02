Victor Wembanyama, sur l’arrivée de De’Aaron Fox : “Nos objectifs n’en sont que plus atteignables”

Interrogé après la victoire des Spurs face aux Hawks, Victor Wembanyama a souligné l’importance de l’arrivée de De’Aaron Fox pour le projet de San Antonio. Tout en mettant en lumière la confiance mutuelle qui doit guider leur relation vers le succès.

En fin de match, De’Aaron Fox a indiqué à Victor Wembanyama qu’il possédait la décision finale pour l’emporter ou non dans la rencontre face aux Hawks. Une marque de confiance importante pour une première rencontre, qui a payé puisque les Spurs se sont imposés d’un point. Après la partie, Wemby a salué le respect montré par Fox, tout en expliquant qu’il le considérerait de la même manière dans une situation similaire.

Actuellement à 22 victoires pour 26 défaites, à 3 victoires de retard sur le Play-in et 5 sur les Playoffs, San Antonio va quoi qu’il arrive devoir cravacher fort pour se frayer un chemin vers le printemps. L’arrivée de Fox est bien sûr un accélérateur pour le projet sportif, mais il n’y a plus de temps à perdre.

“Cela amène une prospective intéressante. Nos objectifs pour cette saison n’en sont que plus atteignables. On doit utiliser toutes nos forces, et son arrivée s’ajoute à nos grandes forces.” – Victor Wembanyama