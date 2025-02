Les Bucks sont-ils (vraiment) meilleurs avec Kyle Kuzma ?

Source image : montage TrashTalk via League Pass

Hier, les Milwaukee Bucks ont décidé de couper les ponts avec Khris Middleton pour faire venir Kyle Kuzma. Un transfert qui apporte une vraie plus value ou pas ? On essaye d’y répondre.

C’est la fin d’une ère dans le Wisconsin avec le départ de Khris Middleton. L’ailier a disputé plus de 11 saisons chez les Bucks, devenant un All-Star et un champion NBA aux côtés de Giannis Antetokounmpo. Cependant, ses problèmes de blessure et un niveau plus en adéquation avec son salaire ont mis fin à son aventure chez les verts.

Pour le remplacer, Milwaukee a misé sur Kyle Kuzma. L’ancien des Wizards peut-il devenir cette troisième option recherchée par les Bucks ?

Au moment d’écrire ces lignes, il est évident que certains doutes nous envahissent. Kuzma sort de deux saisons solides à Washington avec 21 et 22 points de moyenne mais cette année, il n’est que l’ombre de lui-même, à cause de plusieurs blessures et d’un niveau en chute libre. (15 points de moyenne)

Le timing du trade interroge donc. Si c’était le Kyle Kuzma d’il y a un an, les fans de Milwaukee auraient sans doute des raisons d’être (un peu plus) optimistes mais là c’est compliqué.

Néanmoins, il convient de trouver des circonstances atténuantes au cas Kuzma. Déjà, c’est un joueur qui présente déjà une expérience sérieuse chez un candidat au titre puisqu’il est champion NBA depuis 2020 et une bague avec les Lakers. D’autre part, Kyle Kuzma, même s’il est capable de scorer, n’a pas vocation à devenir la première option chez les Bucks. Contrairement à Washington où il devait la plupart du temps se débrouiller tout seul pour marquer ses points, il pourra bénéficier de la présence de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard pour attirer les défenses et lui offrir des espaces.

C’est une situation assez confortable pour l’homme au pull rose, qui aura une pression limitée sur les épaules en terme de leadership. Avec un Middleton limité et les apports toujours irréguliers des Portis ou autre Lopez, les Bucks se cherchent un troisième homme qui peut aller offrir ses 18-20 points par soir de manière régulière. C’est un challenge de taille pour Kyle Kuzma, qui n’a jamais eu de grand rôle ailleurs que dans une équipe de bas de classement (il était remplaçant aux Lakers).

Pour Milwaukee, cela reste aussi un risque contrôlé puisque le salaire de Kuzma est dégressif, ce qui offrira de la flexibilité à la franchise dans les prochaines années, eux qui viennent de repasser sous le second apron.

Reste à savoir si Kyle Kuzma saura profiter de ce nouvel environnement de contender pour retrouver son meilleur niveau. Pour le moment, pas sûr que les fans des Bucks sautent de joie à l’idée de l’accueillir.

Sérieusement vous en pensez quoi du trade ?

– Les Bucks sont bien meilleurs ?

– Les Bucks sont un peu meilleurs ?

– ça change rien ? https://t.co/FnSqhuX4XX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2025