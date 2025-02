Mark Williams, le pivot qu’il fallait pour Luka Doncic aux Lakers ?

Depuis le transfert d’Anthony Davis, la raquette des Los Angeles Lakers était déserte. Le problème a été réparé avec l’arrivée de Mark Wiliams contre Dalton Knecht, Cam Reddish et des picks de Draft. Est-ce le pivot idéal pour Luka Doncic ?

Depuis le début de sa carrière, Luka Doncic a montré qu’il savait particulièrement bien faire briller ses pivots. Dereck Lively IV a connu une arrivée en NBA tonitruante grâce, notamment, au Slovène et Daniel Gafford a retrouvé un second souffle dans le Texas. Depuis cette nuit, on connaît le nom du nouveau bénéficiaire de caviars du meneur des Los Angeles Lakers : Mark Williams.

Depuis son retour de blessure début décembre, l’ancien pivot des Charlotte Hornets est dans la forme de sa vie. Avec un LaMelo Ball aux abonnés absents, il a tout de même réussi à se créer des opportunités au scoring et tourne à 16,0 points et 9,8 rebonds de moyenne à 59,7% au shoot et un magnifique 77,6% sur la ligne des lancers.

Ainsi, MW (à ne pas confondre avec un Call of Duty) a prouvé qu’il était moins dépendant de ses meneurs que les deux intérieurs de Dallas, il possède plus de mouvs au poste bas et certainement de meilleurs mains. En jouant avec Luka Doncic, il y a tout de même de bonnes chances que des tirs plus faciles viennent à lui et que son pourcentage augmente (Gafford et Lively sont tous les deux au-dessus des 69%).

Mais si la combinaison entre le Slovène et les intérieurs des Mavericks marchait aussi bien, c’est aussi grâce à des qualités qui leurs sont propres. Mark Williams est mobile pour sa taille et son poids, mais pas autant que Daniel et Dereck qui sont tous deux des véritables erreurs de la nature. Le nouveau pivot des Lakers ira moins vite en contre-attaque, montera (un petit peu) moins haut au alley-oop et Luka et lui vont devoir trouver leurs automatismes.

Mais Luka Doncic a le don de jouer à son rythme et Mark Williams est un joueur intelligent, qui sait se placer. Lorsqu’ils auront assez joué ensemble, il ne fait que peu de doutes qu’ils sauront se trouver.

En défense, Mark Williams a déjà prouvé qu’il avait un potentiel exceptionnel. Parfois, il y a des manquements, mais c’est aussi lié au niveau général de Charlotte de ce côté du parquet. Dans une équipe investie, il pourrait réellement se révéler. D’autant plus que depuis quelques semaines, il a véritablement passé un cap aux rebonds dépassant régulièrement les 15 prises par match.

En somme, si Mark Williams n’a pas exactement le profil que Luka Doncic a rencontré jusque-là dans sa carrière, il possède des qualités qui pourraient très bien compléter le Slovène. Difficile aujourd’hui d’affirmer qu’il est le pivot idéal pour cette équipe des Lakers, mais c’en est déjà un très bon et, dans l’ensemble, une excellente nouvelle pour les fans Angelinos, même si les contreparties étaient très importantes.