Les premières images de Luka Doncic à l’entraînement des Lakers

Quatre jours après son transfert, et un jour après sa conférence de presse d’intronisation, Luka Doncic est apparu pour la première fois à l’entraînement des Lakers hier. Des premières images qui sont bien réelles, on vous assure !

Luka Doncic avec une tenue des Lakers, dans le centre d’entraînement de la mythique franchise de Los Angeles, aux côtés de LeBron James et Austin Reaves. La phrase est dingue, mais c’est bien ce qu’on a vu hier via les réseaux sociaux des Lakers.

Luka en pleine discussion avec son ancien coéquipier aux Mavs, Dorian Finney-Smith :

Luka Doncic at Lakers practice pic.twitter.com/2ggPCj6ko8

— Jovan Buha (@jovanbuha) February 5, 2025

En pleine séance de shoots avec LeBron James et Austin Reaves :

Luka x LeBron x Reaves pic.twitter.com/Uo4AN7b7fH

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 5, 2025

Un shoot du logo des Lakers, parce que pourquoi pas :

Luka Doncic has his first practice with the Lakers 🔥 Luka made the half court shot first try 😅 pic.twitter.com/Hmoqcspw2V

— Swish Cultures (@swishcultures_) February 5, 2025

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Luka Doncic est le bienvenu à Los Angeles, tu m’étonnes :

The Lakers welcoming Luka Doncic, Maxi Kleber and Markieff Morris at their practice facility pic.twitter.com/XwgR7pXk50

— Jovan Buha (@jovanbuha) February 5, 2025

Pour rappel Luka Doncic se remet toujours d’une blessure au mollet. Il devrait faire ses grands débuts aux Lakers soit ce samedi soit en début de semaine prochaine.

Source images : Lakers