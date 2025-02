Transféré hier aux Washington Wizards, Khris Middleton a donc terminé son aventure à Milwaukee. Une fin triste pour un joueur qui a tant donné pour la franchise, notamment avec le titre de champion remporté en 2021.

Il fut un temps où imaginer Khris Middleton hors des Bucks semblait impensable. Lui, le soldat de l’ombre, arrivé en NBA dans l’anonymat ou presque et devenu en l’espace d’une décennie un All-Star mais surtout le numéro 2 d’une équipe capable de gagner un titre de champion NBA.

Car oui, Khris Middleton en a fait du chemin depuis ses débuts en 2012, du côté des Pistons. Après une seule saison dans le Michigan, le shooteur prend la direction des Bucks, où il fait ensuite équipe avec un jeune rookie, un certain Giannis Antetokounmpo. Comme le Grec, Middleton s’est développé dans le Wisconsin. Étiqueté comme un simple shooteur capable de défendre à ses débuts, l’homme aux dents du bonheur est devenu toujours plus complet au fil des années. Scoring, création, défense, un two-way player de qualité qui s’est même invité au All-Star Game à 3 reprises.

Le sommet, il l’a touché avec ce titre de champion en 2021, au cours d’une campagne de Playoffs où il a magnifiquement secondé Giannis Antetokounmpo avec plus de 23 points, 7 rebonds et 5 passes de moyenne.

Et puis.. tout bascula.

Une vilaine blessure face aux Bulls lors des Playoffs 2022 allait le faucher dans son élan et l’éloigner pendant de longs mois. À vrai dire, Khris Middleton n’est jamais vraiment revenu, ou du moins le joueur qu’on connaissait avant n’est plus revenu. Plombé par des pépins physiques à répétition, incapable d’enchainer les matchs, Middleton est depuis une version du pauvre de lui-même. Encore capable de quelques matchs de classe, comme en Playoffs face aux Pacers l’an passé, mais trop limité pour vraiment incarner cette troisième option aux Bucks derrière Giannis et Lillard.

Avec son contrat XXL et son apport, il semblait de plus en plus logique que les Bucks allaient vouloir s’en séparer, tant pour aider le sportif que pour faire souffler les finances.

Le couperet est tombé hier et de la pire des manières. Un transfert chez les Washington Wizards, l’équipe au pire bilan de NBA cette saison. Triste récompense pour 11 ans et demi de services dévoués. On part sur un 0/20 niveau sentimental mais quelque chose nous dit que l’histoire entre Middleton et les Bucks n’est pas totalement terminée puisqu’au vu de son apport, on serait surpris que la franchise ne retire pas le maillot de l’ailier lorsque celui-ci décidera de ranger les baskets.