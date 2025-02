Jimmy Butler vient de rejoindre Stephen Curry aux Golden State Warriors. Une opportunité pour les deux hommes de se battre pour un titre, sans doute pour la dernière fois. Le meneur de jeu a réagi à l’arrivé de son nouveau coéquipier.

La saga Jimmy Butler à Miami est enfin terminée. L’ailier de 35 ans a été transféré à Golden State pour devenir le lieutenant de Stephen Curry, d’un an son aîné. Ce duo d’expérience a deux à trois ans devant lui pour faire en sorte que le trône de la NBA revienne à San Francisco.

En conférence de presse, après la défaite des Warriors face au Jazz, le meneur de jeu a parlé de ce que va apporter l’ancien joueur du Heat à la Baie. Des propos relayés par Anthony Slater :

“Il a fait deux Finales, c’est un gagnant. Je sais qu’il y a eu beaucoup de drama là-bas (à Miami). Qui sait ce qu’il s’est réellement passé ? On s’attend à avoir un Jimmy (Butler) motivé, concerné, qui est prêt à impacter positivement notre équipe. J’ai hâte de travailler avec lui et me nourrir d’une nouvelle énergie, de quelqu’un qui a de l’expérience au plus haut niveau. Quelqu’un qui a beaucoup à prouver dans une nouvelle situation et on va essayer de s’entraîder.”

“C’est un créateur de tirs, qui peut finir à l’arceau. Quelqu’un qu’il faut toujours prendre en compte lorsqu’il est sur le parquet. Il joue à sa vitesse, sait comment aller sur la ligne des lancers-francs, prendre l’avantage sur ses matchs-ups. Il faut être intelligent, avoir un Q.I basket élevé pour pouvoir le défendre et c’est un très gros compétiteur. Je vais regarder beaucoup de vidéos de Miami pour comprendre les systèmes qu’ils faisaient pour lui, les spots qu’il aime et voir ce qu’on peut ajouter à notre playbook.”