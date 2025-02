Kevin Durant devrait bien rester à Phoenix après la deadline

Les rumeurs de transfert autour de Kevin Durant ont enflammé l’actu NBA hier soir, mais le Slim Reaper ne devrait finalement pas bouger de Phoenix. KD ne voulait pas revenir aux Warriors et ces derniers ont récupéré Jimmy Butler via un transfert avec le Heat.

“Tous les signes laissent penser que Kevin Durant restera à Phoenix”, “Kevin Durant n’ira nulle part.”

Après le transfert de Jimmy Butler à Golden State cette nuit, les principaux insiders US sont arrivés à la même conclusion. Shams Charania et Chris Haynes ont tous les deux indiqué que KD ne bougera pas d’ici à ce soir 21h (trade deadline), et que trio Durant – Booker – Beal restera donc intact à Phoenix.

REPORT: Kevin Durant will stay put in Phoenix, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/8WE1t2JG0z

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 6, 2025

C’est une conclusion logique maintenant que le dossier Jimmy Butler est bouclé. Pour rappel, ce dernier a tout tenté pour venir à Phoenix mais c’est finalement aux Warriors qu’il poursuivra sa carrière. Kevin Durant était d’abord pressenti à Golden State avant qu’il ne mette fin aux spéculations, puis à Miami dans le cadre d’un potentiel échange basé autour de Butler et KD.

Les Suns espèrent désormais qu’avec leur groupe actuel, ils pourront enfin franchir un cap pour regarder vers les hauteurs du Wild Wild West. C’est pas gagné.

