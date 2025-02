Highlights : les 49 points d’Anthony Edwards face aux Bulls

Si on est dans la folie des transferts depuis quelques jours, n’oublions pas qu’il y a du basket sur les parquets, avec notamment Anthony Edwards. L’arrière des Wolves a pris le taureau par les cornes cette nuit en plantant 49 points face aux Bulls !

S’il continue de jouer comme ça, Ant-Man n’aura plus à “avoir peur” concernant un potentiel transfert à la Luka Doncic.

Face aux Bulls cette nuit, Edwards a tout détruit sur son passage : 49 points, 9 rebonds, 3 passes, 1 contre, 6 tirs primés plantés et 17/18 aux lancers-francs ! La star des Wolves – pourtant malade en début de semaine – a notamment pris feu dans le troisième quart-temps (20 points) pour permettre à Minnesota de prendre les commandes du match. Commandes que les Loups (privés de Julius Randle et Donte DiVincenzo) n’ont ensuite plus lâchées.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Seul petit regret de la soirée, Ant-Man passe à un petit point de la barre symbolique des 50 pions. “Ce n’est pas frustrant” a déclaré Edwards après le match. “Si je suis aussi bon que je le pense, j’aurais d’autres occasions de mettre 50 points”.