WTF : un fan informe les joueurs du Heat du trade de Jimmy Butler en plein match

Scène lunaire cette nuit lors du match entre les Sixers et le Heat à Philadelphie. Visiblement pas informés du trade de Jimmy Butler, les joueurs de Miami l’ont appris de la bouche d’un fan, assis quelques mètres derrière eux.

Le trade de Jimmy Butler a été annoncé vers 2h30 du matin, horaire français, ce qui correspond à 20h30 sur la Côte Est américaine. Ajoutez à ça le fait que le Heat joue en même temps du côté de Philadelphie et ça vous donne une scène cocasse puisque les joueurs d’Erik Spoelstra ont appris le trade de leur désormais ancien coéquipier de la bouche d’un fan, comme on peut le voir sur cette vidéo relayée sur les réseaux.

This fan told the Miami Heat bench about the Jimmy Butler trade. 🤣🤣🤣

On y voit Kevin Love, Tyler Herro et Jaime Jaquez Jr. écouter un spectateur leur donner les détails du deal Butler à Golden State. Forcément, vu que la NBA n’est pas fan des téléphones sur les bancs, ils n’avaient aucun moyen d’avoir eu l’info. Au passage, ils n’ont pas l’air plus surpris ou déçus que ça par rapport à la contrepartie. Le Heat va enfin pouvoir avancer et sortir du drama dans lequel l’équipe patauge depuis plusieurs semaines.

