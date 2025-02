Kevin Durant : la piste Heat de plus en plus chaude ?

Pressenti chez les Warriors qui rêvaient de retrouvailles avec lui, Kevin Durant a jeté un froid sur la Baie de San Francisco mercredi soir. Et en même temps, la rumeur d’un potentiel transfert de KD à Miami monte en température.

“Si je devais me prononcer, je dirais que : soit il reste à Phoenix, soit il devient un joueur du Miami Heat d’ici demain après-midi.”

En l’espace d’une phrase, l’insider d’ESPN Brian Windhorst a enflammé toute la fanbase de Miami mercredi soir. Pendant que les Warriors se prenaient un méchant stop de Kevin Durant, le scénario d’une arrivée de KD à South Beach a gagné en probabilité.

JUST IN: ESPN’s Brian Windhorst says Kevin Durant is either expected to stay on the Suns… or join the Miami Heat. 👀🍿 pic.twitter.com/wBmfVauaXV

Le Heat se retrouve dans cette conversation non seulement car il est – évidemment – intéressé par Kevin Durant, un intérêt qui ne date pas d’hier, mais aussi parce que Jimmy Butler veut absolument aller à Phoenix et qu’un deal est théoriquement possible d’un point de vue CBA / salary cap.

Le Heat peut par exemple offrir Jimmy, Nikola Jovic ou Josh Richardson (environ 3 millions de salaire chacun pour équilibrer le trade), un choix de premier tour de draft et deux de second tour en échange de KD. Est-ce que ça peut suffire pour que les Suns lâchent l’un des meilleurs joueurs de l’histoire ? Ou Pat Riley doit-il se débrouiller pour offrir une plus grosse contrepartie à Mat Ishbia ? L’avenir nous le dira mais en tout cas c’est un scénario beaucoup moins improbable qu’il y a encore quelques heures.

Alors certes, on peut se demander si Jimmy Butler souhaite toujours autant aller à Phoenix si c’est Kevin Durant qui bouge à la place de Bradley Beal (qui refuse de lâcher sa no-trade clause). On peut se demander aussi quel est vraiment l’intérêt des Suns à lâcher KD pour Butler, il faudrait forcément une contrepartie supplémentaire assez significative (supérieure à celle du Heat ?) pour que ça ait du sens. Mais au final, il y a des discussions et il existe visiblement un scénario dans lequel Durant rejoint Miami dans quelques heures.

Et si Pat Riley nous sortait un dernier coup de génie ?

