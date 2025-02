Alexandre Sarr, Bilal Coulibaly et Sidy Cissoko réunis : 3 français à Washington !

Avec le transfert de Jonas Valanciunas chez les Kings, c’est une réunion de trois Français qui a lieu à Washington. Bilal Coulibaly, Alexandre Sarr et Sidy Cissoko sous la même tunique et avec de belles opportunités à venir dans le jeu, ça file forcément le sourire.

Quelle belle nouvelle. Non seulement pour Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly, qui ont vu leurs secteurs de jeu être déchargés de joueurs importants ces dernières heures, mais aussi pour Sidy Cissoko. Le français rejoint un effectif qui va l’accueillir comme il se doit : un jeune tricolore, parmi d’autres Français et francophones (Kyshawn George, notamment), qui devrait avoir plus de temps de jeu qu’à San Antonio et qu’à Sacramento, où il est momentanément passé après le transfert de De’Aaron Fox chez les Spurs.

C’est officiel, il y a désormais TROIS joueurs français chez les Wizards !! 🇫🇷

Bilal Coulibaly

Alex Sarr

Sidy Cissoko pic.twitter.com/N97vyQpPhn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2025

Il s’agit de la deuxième fois, dans l’histoire de la NBA, qu’une telle réunion se produit. La première ? Chez les Spurs, entre 2012 et 2014 avec Nando de Colo, Boris Diaw et Tony Parker. Voilà la performance réitérée, et même si les ambitions des équipes sont différentes, on ne peut que se satisfaire, en tant que Français, d’une telle association. En espérant qu’elle nous offre de bons moments, à commencer par la French Heritage Night face aux Spurs, ce 10 février à Washington.