Transfert NBA : Jonas Valanciunas chez les Kings, Sidy Cissoko à Washington !

Bang ! Un transfert NBA qui réunit des Français d’un côté et des Lituaniens de l’autre : Jonas Valanciunas rejoint les Kings pour suppléer son compatriote Domantas Sabonis dans la raquette tandis que Sidy Cissoko va pouvoir tâter la balle avec Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr !

Cocorico ! Un bel échange entre Kings et Wizards, qui ne fait, à première vue, que des heureux. Les Kings réalisent une bonne opération en renforçant leur raquette derrière Domantas Sabonis en recrutant Jonas Valanciunas. Devenu indésirable à Washington, qui souhaite laisser les clés à la jeunesse, c’est coup double pour Sacramento : réunion lituanienne, de quoi contenter Sabonis après lui avoir enlevé son compère De’Aaron Fox il y a quelques jours. Et en bonus, ça grille la priorité aux Lakers qui cherchaient eux aussi un intérieur. Elle est belle.

Côté Wizards, l’objectif est donc de construire l’Équipe de France de demain. Faudra penser à leur dire qu’ils n’auront pas Victor Wembanyama de si tôt, mais les voilà avec Bilal Coulibaly, Alexandre Sarr et donc Sidy Cissoko dans l’effectif. Pour Cissoko, c’est à la fois compliqué et super. Compliqué car le business NBA le frappe de plein fouet, lui qui venait à peine d’ouvrir ses bagages en Californie. Et super car chez les Wizards, il y aura du temps de jeu à prendre et la place de se montrer.

En dézoomant un peu à l’échelle de la franchise, Kyle Kuzma et Jonas Valanciunas ont été échangés aujourd’hui. Malcolm Brogdon reste le gros poisson à bazarder d’ici demain soir. Les Sorciers n’ont donc pas fini leur ouvrage hivernal, et restent une équipe à surveiller.

Le détail du transfert :

Kings reçoivent : Jonas Valanciunas

: Jonas Valanciunas Wizards reçoivent : Sidy Cissoko, deux seconds tours de Draft (non spécifiés)

Source : Marc Stein, Shams Charania