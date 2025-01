Dans moins d’un mois, les équipes seront dans leurs dernières tractations avant de ne plus pouvoir récupérer de joueurs jusqu’à l’été. Vous l’aurez compris, on parle bien de la trade deadline ! Plus que quelques semaines pour changer la suite de la saison, pour faire du ménage ou, à l’inverse, se renforcer en vue des Playoffs. Ça mérite bien une analyse, et on enchaîne aujourd’hui avec le Miami Heat de Jimmy Butler.

L’objectif : bien gérer le dossier brûlant de Jimmy Butler

Si le Miami Heat fait partie des principales équipes à surveiller à l’approche de la NBA Trade Deadline, c’est évidemment parce que le torchon brûle entre la franchise floridienne et Jimmy Butler.

Petit rappel des faits : Pat Riley a refusé de prolonger Butler au max l’été dernier, frustré par son grand nombre de matchs ratés. Le boss du Heat a même remis Jimmy publiquement à sa place en lui conseillant de la boucler après avoir trashtalké les Celtics lors des derniers Playoffs, alors qu’il n’avait même pas joué pour cause de blessure. Tout cela a fragilisé la relation entre Butler et le Heat, relation qui semble avoir atteint le point de non-retour.

“If you’re not on the court playing, you should keep your mouth shut.”

Pat Riley on Jimmy Butler 👀

(via @Local10Sports) pic.twitter.com/P3JJpV8fI1

— Overtime (@overtime) May 6, 2024

En dessous de son meilleur niveau cette saison et parfois invisible sur le parquet, Jimmy Butler a récemment déclaré en conférence de presse qu’il avait perdu le plaisir de jouer à Miami et qu’il voulait se faire transférer, tout ça peu après un communiqué de Riley indiquant que le Heat ne voulait pas échanger Jimmy. La franchise floridienne n’a pas tardé à suspendre Butler (sept matchs) pour “comportement allant au détriment de l’équipe”. Pat Riley aurait même envoyé un document au syndicat des joueurs pour prouver que Jimmy ne remplit pas sa part du contrat.

“À de multiples reprises, Butler a séché les shootarounds du matin et a insisté pour prendre un jet privé plutôt que l’avion de l’équipe” – Jake Fischer, insider

Depuis, il existe deux camps chez les fans de Miami : ceux qui considèrent désormais Jimmy Butler comme une diva, et ceux qui blâment Pat Riley pour son incapacité à mieux entourer Jimmy et son manque de considération envers l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la franchise.

Si la bande d’Erik Spoelstra fait au mieux pour faire abstraction des distractions provoquées par le dossier Butler, la situation est potentiellement explosive. Ni Butler ni Riley n’est du genre à baisser les yeux dans un tel bras de fer. Et il sera très intéressant de voir comment se dérouleront les retrouvailles quand Jimmy reviendra de suspension cette semaine.

« Tu vois, je t’ai fait un compliment. C’est ce que font les patrons, ils t’encouragent à progresser, ils ne te descendent pas »

– Jimmy Butler 😬😬

pic.twitter.com/lkUmSBBZk7

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) January 10, 2025

Ayant toujours comme objectif de jouer les premiers rôles à l’Est malgré les limites de l’équipe actuelle, le Miami Heat se doit de bien gérer le dossier Jimmy Butler, qui – on le rappelle – arrive potentiellement en fin de contrat à l’été 2025.

Quelles options pour le Heat avec Butler ?

Ce que l’on sait à l’heure de ces lignes, c’est que le Heat ne veut pas transférer Jimmy Butler juste pour s’en débarrasser. Même si Jimmy est capable de pourrir encore un peu plus la situation, Miami ne va pas flancher sous la pression. La franchise de South Beach transférera Butler seulement si une offre suffisamment alléchante – qui permet au Heat de rester compétitif – arrive sur la table.

On sait aussi que Miami n’est pas intéressé par un transfert avec les Suns pour récupérer Bradley Beal. Phoenix est souvent mentionné dans les rumeurs car Jimmy est très chaud pour rejoindre Kevin Durant et Devin Booker dans l’Arizona. Mais le contrat de Beal, qui contient une no-trade clause et qui dure jusqu’en 2027 pour 110 millions de dollars après cette saison, est tellement un boulet que le Heat ne veut pas en entendre parler.

The Phoenix Suns reportedly want Jimmy Butler ‘bad,’ per @TheSteinLine

“Phoenix wants Butler and Butler wants Phoenix — ‘I’ve heard they want him bad,’ one league source says of the Suns — but the obstacles preventing such a swap continue to be considerable. Before Bradley… pic.twitter.com/gouo5gqNkx

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 12, 2025

Le transfert de Jimmy Butler est compliqué à mettre en place car on parle d’une star de 35 ans sur le déclin, qui est en dernière année de contrat (pour 48 millions de dollars), et qui cherche à obtenir un nouveau deal l’été prochain en tant qu’agent libre (sans compter les obstacles liés au nouveau CBA, qui peuvent compliquer les transferts pour les équipes les plus dépensières). En dehors des Suns, on n’a pas connaissance d’une équipe qui semble vraiment prête à prolonger Butler avec un joli pactole dans quelques mois. Certaines franchises sont même en train de se retirer du dossier, comme les Warriors. Jimmy, de son côté, a déjà indiqué qu’il ne voulait pas jouer pour des équipes comme Memphis et Milwaukee.

Tout ça pour dire qu’il existe un scénario dans lequel aucun transfert n’a lieu d’ici la deadline du 6 février 2025.

Dans ce cas-là, il faudra régler le dossier cet été quand Jimmy Butler arrive potentiellement en fin de contrat, lui qui possède une player option à 52 millions de dollars sur la saison 2025-26. C’est une stratégie un peu risquée sachant que 1) Les tensions entre Butler et le Heat pourraient plomber l’équipe durant la deuxième partie de saison 2) Jimmy peut être agent libre dans quelques mois.

Malgré tout, Miami peut se laisser le temps en sachant pertinemment qu’il n’y a pas d’équipe candidate au titre possédant la marge salariale suffisante pour recruter Butler via un gros contrat cet été (il n’y a que Brooklyn, franchise en reconstruction qui n’est pas intéressée par Butler). Cela signifie que le Heat pourra toujours travailler sur un sign-and-trade afin de recevoir une contrepartie pour Jimmy. Et même s’il ne devait y avoir aucune contrepartie significative, un départ de Butler peut offrir un peu de flexibilité à une franchise qui n’en a pas beaucoup, surtout avec le CBA actuel. C’est ce que les Clippers ont fait l’été dernier en laissant partir l’agent libre Paul George pour recruter plusieurs role players.

Dernier scénario, présenté par Bobby Marks d’ESPN récemment : Jimmy Butler prend sa player option à 52 millions de dollars cet été pour mieux se faire transférer dans la foulée par Miami.

“Miami needs Butler, and Butler needs Miami.”@BobbyMarks42 tells @BGeltzNBA and @SamMitchellNBA there is a world in which Butler and the Heat reconcile. pic.twitter.com/SDStVmYLOV

— SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) January 11, 2025

Vous l’avez compris, il peut se passer beaucoup de choses avec Jimmy Butler et le Heat. C’est pourquoi il faudra garder un œil attentif sur Miami d’ici à la trade deadline, et potentiellement après.