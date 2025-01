Dans un mois tout pile, les équipes seront dans leurs dernières tractations avant de ne plus pouvoir récupérer de joueurs jusqu’à l’été. Vous l’aurez compris, on parle bien de la trade deadline ! Un mois pour changer la suite de la saison, un mois pour faire du ménage ou, à l’inverse, se renforcer en vue des Playoffs. Ça mérite bien une analyse, et on commence avec les Warriors.

Offrir un dernier titre à Stephen Curry, l’objectif

Après un début de saison remarquable où ils ont mené à quelques reprises la Conférence Ouest, le rythme des Warriors a faibli et s’est stabilisé. Un bilan un poil au dessus du 50% de victoires pour démarrer 2025, et des performances plus que moyennes depuis la fin du mois de novembre. Pour l’instant, pas de quoi qualifier les Warriors directement en Playoffs, et les souvenirs funestes du Play-in 2024 qui remontent.

Cette équipe peut alterner le très bon et le tout pourri, et reste tout de même – il faut néanmoins noter les gros progrès de Jonathan Kuminga et le retour en grâce d’Andrew Wiggins – plutôt dépendante aux bonnes performances d’un Stephen Curry qui aligne pour le moment sa pire moyenne de points en carrière depuis le premier titre (5 matchs joués en 2020-21, on ne le compte évidemment pas). Comme tout être humain, Steph vieillit, mais il n’est pas non plus spécifiquement aidé au mieux.

En gros, ce que cherchent désormais les Warriors : un autre pourvoyeur significatif en termes de points. Un bonhomme capable d’impacter le jeu en déchargeant Curry sur le plan du scoring. L’été dernier, les pistes Paul George et Lauri Markkanen ont échoué malgré l’intérêt porté par les Warriors. Cet hiver, Dennis Schröder est arrivé. Une aide de qualité sur le poste de meneur pour Stephen, bien que plusieurs rumeurs aient fait état de sa potentielle utilité pour un plus gros transfert à venir. En tout cas, d’autres noms sont sur les tablettes de la direction. On fait le point de suite.

Les pistes principales : Cam Johnson, Nikola Vucevic en tête ?

Parlons de Cam Johnson. L’ailier-fort des Nets est l’une des têtes les plus convoitées de la ligue. Beaucoup d’équipes ont contacté Brooklyn pour prendre la température, mais Sean Marks voudrait bien récupérer des choix de premier tour de Draft en échange de son poulain. À ce jeu là, les Warriors ont un avantage certain car ils possèdent tous leurs premiers tours dans les cinq années à venir. Est-ce que ce sera suffisant ? Il faudra aussi matcher le salaire de Johnson pour réaliser l’échange, mais c’est une question secondaire étant donné le souhait de Brooklyn de renforcer en premier lieu son capital Draft. Peut-être qu’un deal à 3 voir 4 équipes pourrait débloquer la situation.

Dernier nom important mentionné par les insiders US dans les rumeurs : Nikola Vucevic. Le pivot des Bulls est disponible, mais Chicago voudra sans doute récupérer un jeune au profil prometteur et/ou des choix de Draft en compensation. Sur le papier, l’idée est très bonne : Vooch’ est un intérieur solide qui sait tirer à 3-points et qui navigue actuellement à 20 points et 10 rebonds de moyenne. Le profil parfait pour une équipe qui manque d’apport stable dans la raquette. Là encore, un transfert à plusieurs équipes pourrait fortement aller dans le sens des Warriors, qui conserveraient potentiellement leur picks de Draft.

REPORT: Nikola Vucevic has emerged as a potential trade target for the Warriors, per @ThompsonScribe pic.twitter.com/cTTlyrk5L7

— Legion Hoops (@LegionHoops) January 4, 2025

Dernière chose à avoir en tête : les Warriors sont imprévisibles. Jusqu’au point de tenter une approche pour LeBron James. C’est donc avec grande prudence qu’il faut aborder les prochaines semaines à San Francisco. On n’est finalement jamais très loin d’un potentiel blockbuster trade…

