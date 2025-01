Alors qu’ils prévoyaient la construction d’une nouvelle salle dans le centre-ville de Philadelphie, les Sixers ont finalement renoncé à ce projet ! Reste à savoir désormais quelle est la suite du programme.

Il y a trois semaines, les Sixers semblaient avoir fait un grand pas dans l’obtention de leur nouvelle salle. Le conseil municipal de Philadelphie avait validé, après un long combat, leur projet de construction d’une salle flambant neuve. Montant : 1,3 milliard de dollars. Le but étant d’inaugurer cette salle de 18 500 places pour 2031, date de la fin du contrat entre les Sixers et le Wells Fargo Center, leur antre actuelle.

Sauf que le Philadelphia Inquirer nous annonce un nouveau rebondissement. En effet, les Sixers auraient décidé de faire machine arrière ! On ignore actuellement les raisons officielles derrière ce revirement, peut-être dû aux multiples pétitions et critiques de la part des habitants de la zone concernée par les futurs travaux.

Toujours est-il que les Sixers auraient conclu un deal avec Comcast Spectacor, qui possède le Wells Fargo Center. Aucun détail du deal n’a été dévoilé ni la plan de la franchise pour se trouver une nouvelle salle. On rappelle que des rumeurs avaient entouré les Sixers ces derniers mois concernant un possible déménagement dans le New Jersey. Bref, aucun changement pour le moment et tout semble à refaire pour la franchise de Joel Embiid. La suite au prochain épisode.

Source texte : Philadelphia Inquirer