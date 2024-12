Alors qu’une relocalisation des Sixers dans le New Jersey avait été imaginée cet été, la franchise de Philadelphie ne bougera pas et devrait bien pouvoir construire une nouvelle salle dans le centre de la ville.

D’après ESPN, les Sixers viennent en effet de recevoir l’autorisation du conseil municipal pour construire une nouvelle salle – “76 Place at Market East” – d’ici à 2031. Le projet est estimé à 1,3 milliard de dollars.

76 Place has OFFICIALLY been approved by Philadelphia City Council today with a 12-5 vote.

Thoughts? pic.twitter.com/oS7lJBXKrn

— Sixers Nation (@PHLSixersNation) December 19, 2024

C’est un tournant car jusqu’ici, le projet porté par les proprios de la franchise (Harris Blitzer Sports & Entertainment) était en stand-by. Les Sixers veulent quitter le Wells Fargo Center dès que possible (ils sont résidents jusqu’en 2031) mais n’ont pas encore pu poser la première pierre.

Plusieurs contestations entouraient et continuent d’entourer le projet, notamment de la part des résidents de Chinatown situés juste à côté. La maire de Philadelphie Cherelle Parker avait déclaré il y a quelques semaines qu’elle tenait compte des inquiétudes des personnes de Chinatown, tout en annonçant hier que ce nouveau projet a le potentiel de booster économiquement la ville tout entière.

La nouvelle salle des Sixers sera composée de 18 500 places et – si tout se passe comme prévu – ouvrira ses portes pour la saison 2031-32, quand Joel Embiid n’aura toujours pas passé le stade des demi-finales de conférence.

TOTAL ARENA REVAMP: D.C. leaders and Washington Capitals and Wizards’ owner Ted Leonsis celebrated the start of an $800 million arena renovation with a ceremonial sledgehammer-swinging on Thursday. https://t.co/2Cfn5jPDTv

— WTOP (@WTOP) December 20, 2024

Puisqu’on est dans le thème des salles, sachez aussi qu’à 200 kilomètres de Philadelphie, la Capital One Arena des Washington Wizards va connaître une grosse rénovation de 800 millions de dollars pour la saison 2027-28.

