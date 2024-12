Spencer Dinwiddie accuse les Nets d’avoir tenté de “ruiner sa carrière”

Invité dans le podcast “Run your Race”, Spencer Dinwiddie s’est ouvert sur de nombreux sujets, dont ses années chez les Nets. Il en veut beaucoup à Brooklyn, qui selon lui aurait tenté de “ruiner sa carrière” en ne respectant pas certains engagements. On fait le point, car il y a pas mal d’éléments à apporter.

Les mots de Spencer Dinwiddie sont particulièrement durs. Apprécié des fans lors de son explosion en NBA, pendant la reconstruction de l’équipe en 2016, membre important de cette fabuleuse équipe dirigée par Kenny Atkinson, le joueur des Mavericks a chargé les Nets avec de nombreuses accusations, la plus dure étant d’avoir tenté de gâcher sa réputation au sein de la ligue.

Reprenons du début. Sorti de G League par un Kenny Atkinson désireux de voir ce qu’il pouvait donner en NBA, Spencer Dinwiddie a expliqué – a raison – que beaucoup de joueurs des Nets de l’époque ont contribué, via leur inexpérience dans la ligue, à rendre cette équipe compétitive. Ce qui a notamment conduit Brooklyn a jouer de manière inattendue les Playoffs en 2017-18, et susciter l’admiration de nombreux fans de basket pour leur jeu collectif et l’ambiance géniale qui règne alors dans le groupe. Déjà, à cette époque, Dinwiddie parle de certaines “choses” se passant en coulisses, sans en préciser la nature exacte.

“Il se passait déjà des choses quand j’étais à Brooklyn pour la première fois. Des choses qui nous sont passées au-dessus, car on apprenait la NBA. On était des gamins, on l’a pris comme de l’expérience.”

C’est surtout concernant son second passage chez les Nets, entre 2022 et 2023, que selon lui, la franchise lui a mis à l’envers. Selon Dinwiddie, Brooklyn aurait trahi ses engagements avec lui notamment sur le projet global de l’équipe.

Pour bien comprendre, il faut préciser qu’il a quitté l’équipe la première fois pour signer à Washington, alors qu’il sortait d’une rupture des ligaments croisés et avait une player option disponible. Tout en sachant que les Nets n’étaient pas forcément prêts à s’en séparer, dans un contexte où son momentum était bon en termes statistiques (20 points et 7 passes de moyenne avant sa blessure)

Son arrivée chez les Wizards (pour 44 matchs seulement) a pourtant été un fiasco, où son comportement a été fortement critiqué tant en interne qu’en externe. Des casseroles que les Nets auraient tenté d’exploiter lors de son transfert la saison passée aux Raptors, à la trade deadline.

“Revenir dans une équipe au sein de laquelle vous avez passé 5 ans, avec laquelle vous avez eu du succès, été le meilleur passeur de la ligue car c’est ce qu’ils m’avaient demandé afin de renforcer la valeur de leurs joueurs sur le marché, et se faire mettre à la porte comme ça… Tout en remettant sur la table les rumeurs de toxicité me concernant à cause de ce qu’il s’est passé à Washington, en sachant que si une autre franchise évoquait ceci, cela ruinerait effectivement ma carrière.”

On ne peut pas enlever à Dinwiddie le fait qu’il ait été le coeur du jeu des Nets dans la course aux Playoffs lors de la saison 2022-23. Toutefois, il était très facile de constater visuellement le manque d’implication de Spencer lors de ses derniers mois au sein de l’équipe, en première partie de régulière 2023-24. La preuve que quelque chose s’était possiblement passé entre l’homme et la franchise.

Dinwiddie ne s’arrête pas là. Il explique avoir sacrifié une partie de l’enfance de son garçon, qui a grandi à Dallas, pour aller jouer à Brooklyn. Et pour mettre le point final sur son discours, il explique avoir eu un certain succès individuel une fois parti de la Big Apple, notamment depuis son retour chez les Mavericks.

Alors… qu’est-ce qu’on doit en penser ?

Spencer Dinwiddie et les Nets, c’est une affaire compliquée. Difficile, pour un fan de Brooklyn, de ne pas se sentir floué par un joueur qui a d’abord quitté une franchise qui lui a permis d’éclore en NBA. Bien sûr, il faut ajouter le contexte : arrivée de James Harden, ligne arrière bouchée avec également Kyrie Irving… L’ambition personnelle est compréhensible dans ce choix. Lors de son deuxième passage, il a d’abord tiré Brooklyn vers le haut avant de couper l’effort et de se rendre très désagréable sur le parquet, en termes de jeu.

Dinwiddie: The Nets took me from my boys and slandered me

Also Dinwiddie: pouted for months, didn’t warm up with the team, needed CT to relay messages from team huddles 🤡🤡 https://t.co/eGNVfH5xDe pic.twitter.com/2I2nNi5cSx

— DJ (@kingdj_5297) December 19, 2024

Les sorties aussi virulentes sont rares en NBA. D’abord parce que les agents maîtrisent la parole des joueurs sur ce genre de sujets, dans l’esprit de ne pas provoquer de boulette, mais aussi car cela peut nuire fortement à une réputation. Ce qui peut aller dans le sens de Dinwiddie, qui – sur le papier – ne tiendrait pas ce genre de propos sans fondements. Là encore, c’est une affaire de nuance et d’historique. Au sortir de son expérience ratée à Washington, S.D. ne s’était pas privé pour tirer à vue sur l’organisation. Une manière de se dédouaner des soucis collectifs.

Sur ce dossier, on pensera simplement qu’une sortie telle que celle-ci n’est pas bonne pour le joueur, qui verse plus dans l’égo-trip hautain que dans la réelle explication posée. La manière de se mettre en avant ne correspond pas à ce qu’il a apporté par le passé et apporte aujourd’hui en jeu, malgré son bon début de saison à Dallas.

En somme : dossier complexe qui n’aura pas de vraie réponse autre que celle, subjective, disposées par l’esprit de chacun. Selon Nets Daily, la franchise de Brooklyn n’a pas souhaité commenter les déclarations de Dinwiddie.

Source : Run Your Race, Nets Daily, ESPN