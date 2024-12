Chaque saison, et à plusieurs reprises au cours de celle-ci, l’insider d’ESPN Tim Bontemps prend la température concernant la Course au MVP, en réalisant un sondage reprenant les méthodes de vote officielles. Résultat au 20 décembre : Nikola Jokic est premier.

En marge de la finale de la NBA Cup mardi soir, ESPN a interrogé 100 votants sur la Course au MVP. 100 votants provenant des différents marchés NBA et qui ont chacun donné leur Top 5 (10 points pour la première place, 7 pour la seconde, 5 pour la troisième…), comme lors des votes de fin de saison.

Voici les résultats :

Nikola Jokic : 827 points (57 fois à la première place) Shai Gilgeous-Alexander : 678 points (24 fois à la première place) Giannis Antetokounmpo : 643 points (19 fois à la première place) Jayson Tatum : 267 points Luka Doncic : 123 points

Ont également reçu des votes : Donovan Mitchell, Karl-Anthony Towns, Kevin Durant, Jalen Brunson, Stephen Curry, Victor Wembanyama…

Malgré les hauts et les bas que connaissent les Nuggets cette saison, difficile d’ignorer la greatness de Nikola Jokic. Le triple MVP continue de repousser les limites de la polyvalence et de l’efficacité, alors qu’on ne pensait pas que c’était humainement possible. La Jokic-dépendance qui caractérise plus que jamais Denver cette saison semble aussi jouer en sa faveur.

Les deux principaux concurrents du monstre serbe : c’est Shai Gilgeous-Alexander et Giannis Antetokounmpo. Le premier réalise une nouvelle campagne XXL au sein de la meilleure équipe de la Conférence Ouest, tandis que le second détruit tout sur son passage avec des Bucks qui vont beaucoup mieux qu’en début de saison, et qui viennent de rafler la NBA Cup.

Course au MVP version TrashTalk : Giannis ou SGA peuvent-ils détrôner Jokic ?

Nous sommes en gros à un tiers de la saison régulière 2024-25, et il reste beaucoup de chemin à parcourir dans la Course au MVP. Mais à l’heure de ces lignes, c’est Nikola Jokic qui mène la danse.

Encore…

