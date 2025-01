Connu pour sa capacité à faire beaucoup jouer ses cadres, Tom Thibodeau garde ses (mauvaises) habitudes en 2025. Les titulaires des Knicks trônent en tête des minutes jouées en NBA, attention à ne pas (encore) se cramer.

Les Knicks ont le troisième meilleur bilan de la Conférence Est et ils sortent d’une victoire majuscule face aux Bucks. Deux bonnes raisons de sourire pour les fans de Big Apple mais attention à ne pas oublier qu’une saison NBA c’est un marathon et non un sprint. Une phrase qu’on répète année après année mais qui a du mal à rentrer dans la tête de Tom Thibodeau.

De Chicago à New York en passant par Minnesota, Thibs reste fidèle à sa philosophie, avec des rotations serrées dès la saison régulière, quitte à demander beaucoup d’efforts à ses cadres, lesquels arrivent donc avec des jambes lourdes en Playoffs. La saison passée, cela avait abouti à des conséquences néfastes, avec une cascade de blessures durant la postseason.

Une leçon visiblement pas apprise puisque les Knicks ont actuellement les trois joueurs avec le plus gros nombre de minutes jouées cette saison en NBA, à savoir Mikal Bridges, Josh Hart et OG Anunoby selon StatMuse. Jalen Brunson n’est pas très loin avec le 6ème total de minutes de toute la NBA. Il faut ensuite descendre au 22ème rang pour trouver Karl-Anthony Towns. 4 titulaires parmi les 6 premiers du classement, c’est beaucoup et on aurait même envie de dire, c’est beaucoup trop.

Ce classement reste néanmoins à nuancer un peu car il faut distinguer minutes jouées et temps de jeu moyen par match. Si on regarde le temps de jeu des joueurs des Knicks cette saison, Mikal Bridges et Josh Hart trônent toujours en tête de la NBA, mais les autres titulaires sont bien plus loin, à savoir 9ème, 27ème et 30ème. (source ESPN)

Pour autant, il faudra que Thibs puisse trouver le moyen de faire souffler ses cadres. Le retour de blessure de Miles McBride devrait aider dans le cas de Jalen Brunson et Mitchell Robinson devrait bientôt venir filer un coup de main à Towns sous les panneaux. Reste à trouver des solutions sur les ailes, où Bridges, Anunoby et Hart sont au four et au moulin tous les soirs. Peut-être l’arrivée d’un nouveau joueur d’ici la trade deadline ?

Source stats : ESPN / StatMuse