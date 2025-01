NBA Top 10 All-Time : les blessures qui changent l’histoire

LUNDI = TOP 10 ! Une semaine sur deux, retrouvez un Top 10 actuel ou un Top 10 All-Time, avec de nouvelles thématiques et des débats bien tranchés. Aujourd’hui, on va parler de blessures… Quelles sont les blessures qui ont changé le cours de l’histoire NBA ? Qui a fait basculer le destin, en se faisant un genou, une épaule, une cheville ou un poignet ? Sortez vos béquilles, voici le Top 10 du jour !

Tant de choses peuvent changer à cause d’une blessure. Les Rockets peuvent le valider avec la cuisse de Chris Paul ou les Blazers avec les cas Greg Oden et Brandon Roy. Les blessures changent l’histoire d’une franchise, font tomber des champions et donnent de nombreux regrets aux fans. Quelles sont les blessures qui ont le plus impacté la Ligue ? On se mouille la nuque, on demande un mot d’excuse au toubib et on se lance dans un nouveau Top 10 pas si évident à faire. On attend votre sélection de 10 dans les commentaires, avec les arguments qui vont avec bien sûr.